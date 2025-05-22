Απίστευτο: Παίκτες και Αταμάν φώναζαν στον οδηγό να γυρίσει πίσω

Ένα απίστευτο σκηνικό έγινε στη σημερινή προπόνηση του Παναθηναϊκού με τον οδηγό του πούλμαν της αποστολής να τον πηγαίνει…σε λάθος γήπεδο. Πιο συγκεκριμένα το γήπεδο που θα έκανε προπόνηση ο Παναθηναϊκός ήταν το κλειστό γήπεδο μπάσκετ Αλ Τζαζίρα. Ωστόσο ο οδηγός του πούλμαν έκανε λάθος και τους πήγε στο ποδοσφαιρικό γήπεδο αντί για το μπασκετικό.

