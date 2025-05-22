Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Απίστευτο: Παίκτες και Αταμάν φώναζαν στον οδηγό να γυρίσει πίσω

Ο οδηγός άφησε σε λάθος γήπεδο την αποστολή και του Παναθηναϊκού και Αταμάν και παίκτες τον κυνηγούσαν από πίσω  

Αταμάν

Ένα απίστευτο σκηνικό έγινε στη σημερινή προπόνηση του Παναθηναϊκού με τον οδηγό του πούλμαν της αποστολής να τον πηγαίνει…σε λάθος γήπεδο. Πιο συγκεκριμένα το γήπεδο που θα έκανε προπόνηση ο Παναθηναϊκός ήταν το κλειστό γήπεδο μπάσκετ Αλ Τζαζίρα. Ωστόσο ο οδηγός του πούλμαν έκανε λάθος και τους πήγε στο ποδοσφαιρικό γήπεδο αντί για το μπασκετικό.

Διαβάστε περισσότερα στο paopantou.gr.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Παναθηναϊκός Final 4
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
9 0 Bookmark