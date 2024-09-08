Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Το εντυπωσιακό βίντεο του Ολιβέιρα: «Ανυπομονώ να παίξω σε γεμάτο Καραϊσκάκη»

Ο Σέρτζιο Ολιβέιρα ανήρτησε ένα εντυπωσιακό βίντεο στα social media, το οποίο και συνόδευσε με ένα μήνυμα

Το εντυπωσιακό βίντεο του Ολιβέιρα: «Ανυπομονώ να παίξω σε γεμάτο Καραϊσκάκη»

Το δικό του μήνυμα, μέσα από ένα εντυπωσιακό βίντεο το οποίο και ανήρτησε στον προσωπικό του λογαριασμό στo instagram, θέλησε να στείλει ο Σέρτζιο Ολιβέιρα.

«ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ ΝΑ ΟΝΕΙΡΕΥΟΜΑΣΤΕ! Τώρα, είμαι ένας από εσάς, Ολυμπιακέ. Ανυπομονώ να παίξω σε γεμάτο Καραϊσκάκη, να φορέσω τα ερυθρόλευκα χρώματά μας και να νιώσω όλη σας την ενέργεια. Ας έχουμε μια υπέροχη σεζόν», ανέφερε η λεζάντα του Πορτογάλου δημιουργικού μέσου, ο οποίος μετρά αντίστροφα για να αγωνιστεί για πρώτη φορά με τους Πειραιώτες.

Θυμίζουμε πως ο Ολιβέιρα αποτελεί το πιο πρόσφατο απόκτημα του Ολυμπιακού στη μεταγραφική περίοδο και όπως όλα δείχνουν και το τελευταίο ως τον Γενάρη.

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ολυμπιακός Superleague
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
15 0 Bookmark