Παναθηναϊκός: Στην Αθήνα ο Τσεντί Οσμάν

Ήρθε για τον Παναθηναϊκό AKTOR ο Τσεντί Οσμάν!
Ο 29χρονος Τούρκος φόργουορντ μετά από μια σημαντική πορεία στο ΝΒΑ με τους Κλίβελαντ Καβαλίερς και τους Σαν Αντόνιο Σπερς, κατέφθασε στη χώρα μας λίγο μετά τις 20:20 το βράδυ της Κυριακής, προκειμένου να ενσωματωθεί στους πρωταθλητές Ευρώπης, στους οποίους και θα αγωνίζεται για τη νέα σεζόν!
Ο Τούρκος σταρ θα περάσει από τις απαραίτητες εργομετρικές και ιατρικές εξετάσεις και αναμένεται να ενσωματωθεί άμεσα στις προπονήσεις της νέας του ομάδας.
«Ήταν μεγάλη διαδικασία. Εύκολη επιλογή για μένα ο Παναθηναϊκός. Ξέρω πολλά χρόνια τον Παναθηναϊκό όπως και τον Αταμάν που ήταν προπονητής μου όταν ήμουν παιδί. Είμαι χαρούμενος που είμαι κομμάτι της ομάδας», ανέφερε αρχικά.
Εν συνεχεία συμπλήρωσε: «Θέλω το back to back με τον Παναθηναϊκό. Έχουμε μια σπουδαία ομάδα. H Euroleague είναι ακόμα πιο δύσκολη. Είμαστε η καλύτερη ομάδα και πάμε και back to back. Έβλεπα τη Εuroleague και μου λείπει. Ανυπομονώ να παίξω ξανά και στο παρκέ».
Kαι έκλεισε λέγοντας: «Μίλησα και με τον Κορκμάζ, είναι φίλος μου. Θα είναι πολύ διασκεδαστικό. Έρχομαι σε μια ομάδα με 7 Euroleague που κατέκτησε τη διοργάνωση πέρυσι. Ανυπομονώ. Είμαι ενθουσιασμένος και ξέρω πόσο παθιασμένοι είναι οι φίλοι της ομάδας. Ξέρω ορισμένες ελληνικές λέξεις. Καλημέρα, καλησπέρα, ευχαριστώ, παρακαλώ.».
Welcome @cediosman 💚☘️#WeTheGreens #paobcaktor #LiveTheGreenMagic pic.twitter.com/JJ4gnEPF1l— Panathinaikos BC (@Paobcgr) September 8, 2024
