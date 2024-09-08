Παναθηναϊκός: Στην Αθήνα ο Τσεντί Οσμάν

Ήρθε για τον Παναθηναϊκό AKTOR ο Τσεντί Οσμάν!



Ο 29χρονος Τούρκος φόργουορντ μετά από μια σημαντική πορεία στο ΝΒΑ με τους Κλίβελαντ Καβαλίερς και τους Σαν Αντόνιο Σπερς, κατέφθασε στη χώρα μας λίγο μετά τις 20:20 το βράδυ της Κυριακής, προκειμένου να ενσωματωθεί στους πρωταθλητές Ευρώπης, στους οποίους και θα αγωνίζεται για τη νέα σεζόν!



Ο Τούρκος σταρ θα περάσει από τις απαραίτητες εργομετρικές και ιατρικές εξετάσεις και αναμένεται να ενσωματωθεί άμεσα στις προπονήσεις της νέας του ομάδας.



«Ήταν μεγάλη διαδικασία. Εύκολη επιλογή για μένα ο Παναθηναϊκός. Ξέρω πολλά χρόνια τον Παναθηναϊκό όπως και τον Αταμάν που ήταν προπονητής μου όταν ήμουν παιδί. Είμαι χαρούμενος που είμαι κομμάτι της ομάδας», ανέφερε αρχικά.



Εν συνεχεία συμπλήρωσε: «Θέλω το back to back με τον Παναθηναϊκό. Έχουμε μια σπουδαία ομάδα. H Euroleague είναι ακόμα πιο δύσκολη. Είμαστε η καλύτερη ομάδα και πάμε και back to back. Έβλεπα τη Εuroleague και μου λείπει. Ανυπομονώ να παίξω ξανά και στο παρκέ».



Kαι έκλεισε λέγοντας: «Μίλησα και με τον Κορκμάζ, είναι φίλος μου. Θα είναι πολύ διασκεδαστικό. Έρχομαι σε μια ομάδα με 7 Euroleague που κατέκτησε τη διοργάνωση πέρυσι. Ανυπομονώ. Είμαι ενθουσιασμένος και ξέρω πόσο παθιασμένοι είναι οι φίλοι της ομάδας. Ξέρω ορισμένες ελληνικές λέξεις. Καλημέρα, καλησπέρα, ευχαριστώ, παρακαλώ.».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.