Στην Αθήνα για τον Παναθηναϊκό ο Τσεντί Οσμάν: «Θέλω το back to back»

Στην Αθήνα προσγειώθηκε λίγο πριν τις 20:00 το νέο ηχηρό μεταγραφικό απόκτημα του Παναθηναϊκού AKTOR, Τσεντί Οσμάν

Παναθηναϊκός: Στην Αθήνα ο Τσεντί Οσμάν

Ήρθε για τον Παναθηναϊκό AKTOR ο Τσεντί Οσμάν!

Ο 29χρονος Τούρκος φόργουορντ μετά από μια σημαντική πορεία στο ΝΒΑ με τους Κλίβελαντ Καβαλίερς και τους Σαν Αντόνιο Σπερς, κατέφθασε στη χώρα μας λίγο μετά τις 20:20 το βράδυ της Κυριακής, προκειμένου να ενσωματωθεί στους πρωταθλητές Ευρώπης, στους οποίους και θα αγωνίζεται για τη νέα σεζόν!

Ο Τούρκος σταρ θα περάσει από τις απαραίτητες εργομετρικές και ιατρικές εξετάσεις και αναμένεται να ενσωματωθεί άμεσα στις προπονήσεις της νέας του ομάδας.

«Ήταν μεγάλη διαδικασία. Εύκολη επιλογή για μένα ο Παναθηναϊκός. Ξέρω πολλά χρόνια τον Παναθηναϊκό όπως και τον Αταμάν που ήταν προπονητής μου όταν ήμουν παιδί. Είμαι χαρούμενος που είμαι κομμάτι της ομάδας», ανέφερε αρχικά.

Εν συνεχεία συμπλήρωσε: «Θέλω το back to back με τον Παναθηναϊκό. Έχουμε μια σπουδαία ομάδα. H Euroleague είναι ακόμα πιο δύσκολη. Είμαστε η καλύτερη ομάδα και πάμε και back to back. Έβλεπα τη Εuroleague και μου λείπει. Ανυπομονώ να παίξω ξανά και στο παρκέ».

Kαι έκλεισε λέγοντας: «Μίλησα και με τον Κορκμάζ, είναι φίλος μου. Θα είναι πολύ διασκεδαστικό. Έρχομαι σε μια ομάδα με 7 Euroleague που κατέκτησε τη διοργάνωση πέρυσι. Ανυπομονώ. Είμαι ενθουσιασμένος και ξέρω πόσο παθιασμένοι είναι οι φίλοι της ομάδας. Ξέρω ορισμένες ελληνικές λέξεις. Καλημέρα, καλησπέρα, ευχαριστώ, παρακαλώ.».

