Ώρες αγωνίας για τον βετεράνο επιθετικό Τότο Σκιλάτσι: Νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση

Σε σοβαρή κατάσταση σε νοσοκομείο του Παλέρμο νοσηλεύεται ο βετεράνος επιθετικός, Τότο Σκιλάτσι

Ώρες αγωνίας για τον Τότο Σκιλάτσι: Νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση

Ώρες αγωνίας στην Ιταλία για τον Τότο Σκιλάτσι!

Ο σπουδαίος βετεράνος επιθετικός, της Ίντερ, της Γιουβέντους και της εθνικής Ιταλίας, νοσηλεύεται από το Σάββατο 7 Σεπτεμβρίου, στο νοσοκομείο Civic του Παλέρμο σε σοβαρή κατάσταση, καθώς υποβάλλεται εδώ και καιρό σε θεραπεία για καρκίνο.



Η οικογένεια θέλησε να στείλει ένα μήνυμα μέσω των social media εξηγώντας πώς η κατάστασή του είναι πλέον σταθερή και ότι μια ομάδα ειδικών βρίσκεται πάντα στο πλευρό του.

«Δεδομένων των αμέτρητων κλήσεων από πολλές εφημερίδες και δεδομένων των κακών ειδήσεων που κυκλοφορούν, σας ενημερώνουμε ότι ο αγαπημένος μας Toto είναι σε σταθερή κατάσταση και παρακολουθείται από μια ομάδα γιατρών συνεχώς νύχτα και μέρα. Go Toto».
TAGS: Ιταλία Ίντερ Γιουβέντους
