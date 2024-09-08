Παραολυμπιακοί Αγώνες-Παρίσι 2024: Ο ελληνικός απολογισμός

Οι 17οι Παραολυμπιακοί Αγώνες ολοκληρώθηκαν στο Παρίσι, και οι δύο σπουδαίοι Έλληνες κολυμβητές μας, η Χρυσή Παραολυμπιονίκης Αλεξάνδρα Σταματοπούλου κι ο Αργυρός Παραολυμπιονίκης Αντώνης Τσαπατάκης σήκωσαν ψηλά στον ουρανό του Stade de France την ελληνική σημαία στην Τελετή Λήξης, η οποία συνοδεύτηκε από καταρρακτώδη βροχή.

Οι δύο Έλληνες πρωταθλητές που εκτός από τα τεράστια αθλητικά τους επιτεύγματα, δίδαξαν και ήθος στους Αγώνες, συνοδεύονταν από τους προπονητές τους, Μιχάλη Νικόπουλου και Χρυσάφη Βαγγελακάκη κι εκπροσώπησαν όλη την ελληνική αποστολή που ήταν από τις καλύτερες στην ιστορία των Παραολυμπιακών Αγώνων και σίγουρα η πιο αγαπητή από όλες.

Άλλωστε για 12 μέρες, όλοι οι Έλληνες «αγκάλιασαν» την προσπάθεια, χάρηκαν, πανηγύρισαν, δάκρυσαν κι έμαθαν ότι η Ελλάδα διαθέτει πολύ μεγάλους αθλητές και αθλήτριες και στα Παραολυμπιακά αθλήματα.

Ο πρόεδρος του «Παρισιού 2024», Τόνι Εστανγκέ, γιόρτασε «ένα ιστορικό καλοκαίρι» όπως το αποκάλεσε, του οποίου «...η μνήμη θα μείνει χαραγμένη μέσα μας», κατά την τελετή λήξης των Παραολυμπιακών Αγώνων.

«Αυτό το καλοκαίρι που οι άνθρωποι μιλούσαν μεταξύ τους, αυτό το καλοκαίρι που η Γαλλία ήταν χαρούμενη, αυτό το καλοκαίρι, η Γαλλία είχε μια συνάντηση με την Ιστορία και απάντησε», πρόσθεσε συνέχισε ο πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής των Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών Αγώνων.

Η τελετή λήξης των Παραολυμπιακών Αγώνων του Παρισιού άνοιξε την Κυριακή με έναν φόρο τιμής στον Johnny Hallyday, ο οποίος «συνόδεψε» όλο το Ολυμπιακό καλοκαίρι στο Παρίσι με μια συμφωνική εκδοχή του τραγουδιού του «Living for the Best» που ερμήνευσε η ανερχόμενη τραγουδίστρια Σάντα.

Η 31χρονη τραγουδίστρια, με ένα τεράστιο χακί και μαύρο φόρεμα με κουκούλα, έκανε αυτόν τον ροκ «ύμνο» προς τη ζωή να αντηχήσει στο Stade de France.

Ακολούθησε η επιτυχία «Que je t’aime» του Johnny Hallyday, ο οποίος πέθανε το 2017 σε ηλικία 74 ετών, προς τιμήν των 45.000 εθελοντές που κινητοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια των Αγώνων.

Το τραγούδι είχε ήδη επιλεγεί για να συνοδεύσει τη γαλλική αποστολή κατά την Τελετή Έναρξης των Παραολυμπιακών Αγώνων στις 28 Αυγούστου στην Place de la Concorde.

H ελληνική συγκομιδή μεταλλίων

Σε ό,τι αφορά την ελληνική συγκομιδή μεταλλίων είναι ξεκάθαρο πως η παρουσία της ελληνικής αποστολής στο Παρίσι ήταν εξαιρετική και από τις καλύτερες στην ιστορία του ελληνικού αθλητισμού -αν όχι η καλύτερη- λαμβάνοντας υπόψη το επίπεδο των Αγώνων.

Στους Αγώνες του Παρισιού καταγράφηκαν συνολικά 419 παγκόσμια και Παραολυμπιακά ρεκόρ σε στίβο, κολύμβηση, άρση βαρών σε πάγκο, τοξοβολία, σκοποβολή, κανόε, ποδηλασία πίστας και κωπηλασία που είναι τα περισσότερα που έχουν γίνει ποτέ στην ιστορία των Παρολυμπιακών Αγώνων. Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνει πως οι Αγώνες του Παρισιού ήταν οι καλύτεροι όλων των εποχών όσον αφορά στις επιδόσεις.

Σε αυτό το υψηλό επίπεδο, η ελληνική αποστολή στάθηκε περίφημα έχοντας, βάση των δεδομένων, ίσως την καλύτερη παρουσία στην ιστορία της με τη συνδρομή και των 37 αθλητών και αθλητριών, των τριών συνοδών κ όλων των προπονητών που έκαναν τρομερή δουλειά τα τρία χρόνια μέχρι να φτάσει η ομάδα στο Παρίσι και να παρουσιάσει αυτήν την εξαιρετική εικόνα.

Το 2004 στην Αθήνα η Ελλάδα κατάκτησε 20 μετάλλια (3 χρυσά – 13 αργυρά – 4 χάλκινα) όμως ήταν η διοργανώτρια χώρα. Τέσσερα χρόνια αργότερα (2008) στο Πεκίνο, η Ελλάδα εξαργύρωσε τη δυναμική που δημιουργήθηκε το 2004, συγκεντρώνοντας 24 μετάλλια (5-9-10) στην καλύτερη μέχρι σήμερα συγκομιδή ελληνικής αποστολής, έχοντας στη σύνθεση της τον «Έλληνα Μάικλ Φελπς» (χαρακτηρισμός που απέδωσαν οι Αμερικανοί) Χαράλαμπο Ταϊγανίδη ο οποίος μόνος του κέρδισε έξι μετάλλια (o Φελπς είχε πέντε ατομικά και τρία από σκυτάλη).

Το 2024, τα Παραολυμπιακά αθλήματα έχουν αναπτυχθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό παγκοσμίως κι ο ανταγωνισμός είναι δυσκολότερος από ποτέ. Ο αριθμός των 419 παγκόσμιων και Παραολυμπιακών ρεκόρ μιλάει από μόνος του για το επίπεδο των Αγώνων στο Παρίσι.

Στους 17ους Παραολυμπιακούς Αγώνες, ο απολογισμός της Ελλάδας ήταν εξαιρετικός.

–13 μετάλλια στο σύνολο, με 3 χρυσά, 3 αργυρά και 7 χάλκινα

–5 τα αθλήματα στα οποία κέρδισαν μετάλλια Έλληνες

–6 νέους μεταλλιούχους

–4 μεταλλιούχους κάτω των 24 ετών, δύο μόλις 19 ετών

–35 πλασαρίσματα στην πρώτη 8αδα, που σημαίνει 35 Παραολυμπιονίκες

–30 παρουσίες σε τελικούς

The Marseillaise rings out 🇫🇷



As the French flag rises, trumpeter André Feydy, showcasing incredible talent, plays the French National Anthem, La Marseillaise. A powerful moment of unity and pride.#Paralympics | #Paris2024 pic.twitter.com/NErRLJ5Oya — Paralympic Games (@Paralympics) September 8, 2024

Τα ατομικά επιτεύγματα που έγραψαν ιστορία:

–Ο Γρηγόρης Πολυχρονίδης (με ramp operator την Κατερίνα Πατρώνη) ανέβηκε στο βάθρο για 5η συνεχόμενη διοργάνωση «σπάζοντας» την ισοπαλία των τεσσάρων με τον Πύρρο Δήμα στους Ολυμπιακούς Αγώνες.

–Ο Νάσος Γκαβέλας (με guide τον Γιάννη Νυφαντόπουλο) έγινε ο πρώτος Έλληνας δρομέας Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών που κάνει το back to back διατηρώντας τον τίτλο του, κάτι που συνολικά έχουν πετύχει μόνο ο Πύρρος Δήμας (άρση βαρών), ο Κάχι Κακιασβίλι (άρση βαρών) και ο Μίλτος Τεντόγλου (μήκος) στους Ολυμπιακούς και οι θρυλικοί κολυμβητές μας Χαράλαμπος Ταϊγανίδης και Χρήστος Ταμπαξής τους Παραολυμπιακούς. Και ο Νάσος είναι μόλις 24 ετών.

–Ο Θανάσης Κωνσταντινίδης έγινε ο πρώτος αθλητής στίβου που κατακτά δύο μετάλλια με το ένα να είναι χρυσό, στην ίδια διοργάνωση. Το δεύτερο ήταν χάλκινο.

–Η Χριστίνα Γκέντζου, με το χάλκινο μετάλλιο που κέρδισε στο τάε κβον ντο έγινε η μικρότερη σε ηλικία αθλήτρια που το καταφέρνει στην ελληνική ιστορία των Παραολυμπιακών Αγώνων. Γεννημένη στις 26 Ιουλίου 2005, πήρε το μετάλλιο σε ηλικία 19 ετών και 35 ημερών! Και η δεύτερη μικρότερη ήταν σε αυτήν την αποστολή καθώς η Λήδα Μανθοπούλου κέρδισε το αργυρό μετάλλιο στα 100μ σε ηλικία 19 ετών και 78 ημερών.

–Ο Θανάσης Κωνσταντινίδης σε ηλικία 54 ετών και 128 ημερών έγινε ο μεγαλύτερος σε ηλικία Έλληνας αθλητής που κατακτά χρυσό μετάλλιο σε Ολυμπιακούς ή Παραολυμπιακούς Αγώνες.

–Η Δώρα Πασχαλίδου κέρδισε στο τζούντο το πρώτο ελληνικό μετάλλιο στην ιστορία των Παραολυμπιακών Αγώνων. Μάλιστα όπως σημείωσε και η IPC (Διεθνής Παραολυμπιακή Επιτροπή) το επίτευγμα της είναι ακόμα σπουδαιότερο καθώς τόσο η ίδια όσο και ο προπονητής της (Παραολυμπιονίκης και ίδιος) Θεόκλητος Παπαχρήστος, έχουν ολική απώλεια όρασης.

As the flames fade, the spirit of the Games will forever shine in Paris ✨#Paralympics | #Paris2024 pic.twitter.com/CkA926rj1t — Paralympic Games (@Paralympics) September 8, 2024

–Το άθλημα του τάε κβον ντο έκανε πρεμιέρα σε Παραολυμπιακούς Αγώνες και η Ελλάδα είχε δύο συμμετοχές με τη Χριστίνα Γκέντζου (65κ) και την Ελένη Παπασταματοπούλου (+65κ) και στην πρώτη παρουσία έκανε το 2/2 κερδίζοντας δύο μετάλλια.

–Ο Σωτήρης Γαλόγαυρος έγινε ο πρώτος Έλληνας αθλητής που συμμετέχει σε τελικό σκοποβολής Παραολυμπιακών Αγώνων.

–Η Αρετή Αραβέλα Σπυρίδου σε ηλικία 12 ετών και 192 ημερών έγινε η μικρότερη σε ηλικία αθλήτρια που έχει συμμετάσχει σε Παραολυμπιακούς Αγώνες.

Η μεγάλη σύμπτωση: Από τους Παραολυμπιακούς Αγώνες του 2004 στην Αθήνα και μετά, όποιος είναι σημαιοφόρος στην Τελετή Έναρξης των Αγώνων κερδίζει και μετάλλιο.

-Αθήνα 2004 – Κωνσταντίνος Φύκας, αργυρό μετάλλιο 50μ ελεύθερο (S8) κολύμβηση

-Πεκίνο 2008 – Χαράλαμπος Ταϊγανίδης, 2 χρυσά μετάλλια 100μ ελεύθερο/ύπτιο (S13), 3 αργυρά μετάλλια 50μ ελεύθερο (S13), 100μ πεταλούδα (S13), 200μ μεικτή (SM13) και 1 χαλκινο 400μ ελεύθερο (S13) κολύμβηση

-Λονδίνο 2012 – Χρήστος Ταμπαξής αργυρό μετάλλιο 50μ ύπτιο (S1) κολύμβηση

-Ρίο 2016 – Γρηγόρης Πολυχρονίδης αργυρό μετάλλιο ατομικό (BC3) μπότσια

-Τόκιο 2021 – Θανάσης Κωνσταντινίδης αργυρό μετάλλιο κορίνα (F32) στίβος, Άννα Ντέντα χάλκινο μετάλλιο στο μεικτό ζευγαριών (BC3) μπότσια μαζί με Γρηγόρη Πολυχρονίδη και Αναστασία Πυργιώτη

-Παρίσι 2024 – Μανώλης Στεφανουδάκης χάλκινο ακοντισμός (F54) στίβος, Θεοδώρα Πασχαλίδου χάλκινο 70κ (J1) τζούντο

Τα μετάλλια της Ελλάδας στους 17ους Παραολυμπιακούς Αγώνες

Χρυσά (3)

-Νάσος Γκαβέλας (με guide Γιάννη Νυφαντόποθλο) – 100μ (Τ11) στίβος

-Θανάσης Κωνσταντινίδης – σφαιροβολία (F32) στιβος

-Αλεξάνδρα Σταματοπούλου – 50 μέτρα ύπτιο (S4) κολύμβηση

Αργυρά (3)

-Θανάσης Κωνσταντινίδης – κορίνα (F32) στιβος

-Αντώνης Τσαπατάκης – 100μ πρόσθιο (SB4) – κολύμβηση

-Λήδα Μανθοπούλου – 100μ (Τ38) στίβος

Χάλκινα (7)

-Γρηγόρης Πολυχρονίδης – ατομικό (BC3) μπότσια

-Λάζαρος Στεφανίδης – σφαιροβολία (F32) στιβος

-Κωνσταντίνος Τζούνης – δισκοβολία (F56) στίβος

-Μανώλης Στεφανουδάκης – ακοντισμός (F54) στιβος

-Θεοδώρα Πασχαλίδου – 70κ (J1) τζούντο

-Χριστίνα Γκέντζου – 65κ (Κ44) τάε κβον ντο

-Ελένη Παπασταματοπούλου – +65κ (Κ44) τάε κβον ντο



Τα πλασαρίσματα της ελληνικής αποστολής



4η θέση (4)

-Τάνια Κεραμμυδά – ακοντισμός (F56) στίβος

-Νίκος Παπαγγελής – ατομική χρονομέτρηση (C2) ποδηλασία δρόμου

-Δημήτρης Καρυπίδης – 100μ ύπτιο (S1) κολύμβηση

-Δήμος Μιχαλεντζάκης – 200μ μεικτή (SM8) – κολύμβηση

5η θέση (7)

You have supported us. You have guided us. A tribute to all the Paris 2024 volunteers ❤️💙💚#Paralympics | #Paris2024 pic.twitter.com/5wGstG2weq — Paralympic Games (@Paralympics) September 8, 2024

-Μιχάλης Σεΐτης – 200μ (T64) στίβος

-Λάζαρος Στεφανίδης – κορίνα (F32) στίβος

-Χρυσή Μόρφη Μέτζου – ατομικό (BC4) μπότσια

-Γρηγόρης Πολυχρονίδης (ramp operator Κατερίνα Πατρώνη) / Άννα Ντέντα (ramp operator Χριστίνα Ντέντα) – μεικτά ζευγάρια (BC3) μπότσια

-Εμμανουέλα Μασούρου – 48κ (J1) τζούντο

-Δημήτρης Καρυπίδης – 50μ ύπτιο (S1) κολύμβηση

-Νίκος Κοντού – 100μ ύπτιο (S1) κολύμβηση

6η θέση (4)

-Δημήτρης Ζησίδης – σφαιροβολία (F32) στίβος

-Πασχάλης Κουλούμογλου – 59κ άρση βαρών σε πάγκο

-Νίκος Κοντού – 50μ ύπτιο (S1) κολύμβηση

-Δήμος Μιχαλεντζάκης – 100μ ελεύθερο (SM8) – κολύμβηση

7η θέση (6)

Breaking takes centre stage at the Closing Ceremony with dancers of all abilities, set to DJ Cut Killer’s beats. A celebration of diversity, creativity, and the success of breaking at Paris 2024 🪩 #Paralympics | #Paris2024 pic.twitter.com/6La0ZyRhwH — Paralympic Games (@Paralympics) September 8, 2024

-Θανάσης Προδρόμου – μήκος (Τ20) στίβος

-Στράτος Νικολαΐδης – σφαιροβολία (F20) στίβος

-Στέλιος Μαλακόπουλος – μήκος (Τ64) στίβος

-Στέλιος Μαλακόπουλος – 400μ (Τ62) στίβος

-Δημήτρης Μπακοχρήστος – 54κ άρση βαρών σε πάγκο

-Γιάννης Κωστάκης – 50μ πρόσθιο (SB2) κολύμβηση

8η θέση (1)

Σωτήρης Γαλόγαυρος – αεροβόλο τυφέκιο 10μ ορθίως (SH1) σκοποβολή

9η – 36η θέση

9η – Δωροθέα Ποιμενίδου – Ολυμπιακό τόξο (ST) τοξοβολία

9οι Αλέξανδρος Λεργιός / Αντώνης Τσαπατάκης / Αλεξάνδρα Σταματοπούλου / Μαρία Τζιβελέκη – μεικτή σκυταλοδρομία 4Χ50μ ελεύθερο (20 πόντοι) κολύμβηση

9οι – Αλεξάνδρα Σταματοπούλου / Αντώνης Τσαπατάκης / Αλέξανδρος Λεργιός / Μαρία Τζιβελέκη – μεικτή σκυταλοδρομία 4Χ50μ μεικτή (20 πόντοι) κολύμβηση

9ος – Δημήτρης Ζησίδης – κορίνα (F32) στίβος

From Paris to Los Angeles with love ❤️🤍💙



Handing over of the Paralympic Flag to Karen Bass, Mayor of Los Angeles 🇺🇸 #Paralympics | #Paris2024 | #LA2028 pic.twitter.com/bfhNChXMRC — Paralympic Games (@Paralympics) September 8, 2024

9η – Ζωή Μαντούδη – σφαιροβολία (F20) στίβος

9η – Άννα Ντέντα – ατομικό (BC3) μπότσια

10η – Αρετή Αραβέλα Σπυρίδου – 50μ ύπτιο (S2) κολύμβηση

10η – Αρετή Αραβέλα Σπυρίδου – 100μ ύπτιο (S2) κολύμβηση

10η – Αλεξάνδρα Σταματοπούλου – 50μ ελεύθερο (SM5) κολύμβηση

10ος – Γρηγόρης Ντισλής – δισκοβολία (F52) στίβος

10ς – Σωτήρης Γαλόγαυρος – αεροβόλο τυφέκιο 50μ τριών θέσεων (SH1) σκοποβολή

11ος – Αλέξανδρος Λεργιός – 100μ ελεύθερο (S5) κολύμβηση

11ος – Αλέξανδρος Λεργιός – 50μ πεταλούδα (S5) κολύμβηση

12ος – Γιάννης Κωστάκης – 200μ ελεύθερο (S3) κολύμβηση

12ος – Γιάννης Κωστάκης – 150μ μεικτή (S3) κολύμβηση

12ος – Αλέξανδρος Λεργιός – 50μ ελεύθερο (S5) κολύμβηση

13η – Μαρία Τζιβελέκη – 200μ μεικτή (SM5) κολύμβηση

14ος – Νίκος Παπαγγελής – αντοχή (C1-3) ποδηλασία δρόμου

14ος – Γιάννης Κωστάκης – 50μ ελεύθερο (S3) κολύμβηση

15η – Μαρία Τζιβελέκη – 200μ ελεύθερο (SM5) κολύμβηση

18ος – Μιχάλης Καλαράκης – ατομικό (Grade I) ιππασία

24ος – Παναγιώτης Γιαννούκαρης – αεροβόλο τυφέκιο 10μ ορθίων (SH2) σκοποβολή

36ος – Παναγιώτης Γιαννούκαρης – αεροβόλο τυφέκιο 10μ πρηνηδόν (SH2) σκοποβολή

Celebrating a summer where all generations came together in unity!



French singer Santa and her band ignite the Closing Ceremony with a breathtaking rendition of Johnny Hallyday's ‘Vivre pour le Meilleur’ ✨ #Paralympics | #Paris2024 pic.twitter.com/VOJ9bBMkNd — Paralympic Games (@Paralympics) September 8, 2024

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

