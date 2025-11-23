Ο Μαξ Φερστάπεν αρνείται να παραδώσει τον τίτλο του. Ο τέσσερις φορές σερί παγκόσμιος πρωταθλητής ήταν ο μεγάλος νικητής στο Grand Prix του Λας Βέγκας και έμεινε ζωντανός στη διεκδίκηση του πρωταθλήματος. Αγκαλιά με αυτό, ωστόσο, είναι ο Λάντο Νόρις, που τερμάτισε δεύτερος και αύξησε στους 30 βαθμούς τη διαφορά του από τον Όσκαρ Πιάστρι που ήταν τέταρτος και στους 42 από τον Φερστάπεν.

Ουσιαστικά πλέον θα είναι παγκόσμιος πρωταθλητής την ερχόμενη Κυριακή στο Κατάρ αν τελειώσει με διαφορά 24 πόντων, ενώ απομένει το φινάλε της σεζόν στο Άμπου Ντάμπι. Συγκεκριμένα, ο Νόρις θα είναι πρωταθλητής στις 30 Νοεμβρίου εκτός κι αν α) ο Πιάστρι πάρει 5 παραπάνω βαθμούς ή β) ο Φερστάπεν πάρει 17 παραπάνω βαθμούς.

Ο Φερστάπεν κατάφερε με έξυπνη κίνηση να υπερκεράσει τον Νόρις στην πρώτη στροφή, με τον poleman να πέφτει τρίτος, πίσω και από τον Τζορτζ Ράσελ. Ο παγκόσμιος πρωταθλητής υπερασπίστηκε την πρωτιά του με σχετική άνεση ως το φινάλε, ωστόσο ο Νόρις μπόρεσε να περιορίσει τη ζημιά ανεβαίνοντας στη δεύτερη θέση. Ο Ράσελ τερμάτισε τρίτος, ενώ πίσω από τον τέταρτο Πιάστρι ήταν ο Κίμι Αντονέλι. Οι Ferrari είχαν έναν ακόμη απογοητευτικό αγώνα, με τον Σαρλ Λεκλέρ έκτο και τον Λιούις Χάμιλτον δέκατο, ενώ ο Κάρλος Σάινθ ήταν έβδομος με Williams και ακολούθησαν οι Ίσακ Χατζάρ (Racing Bulls) και Νίκο Χούλκενμπεργκ (Sauber).

