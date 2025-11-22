Απάντηση ΚΑΕ ΠΑΟΚ σε Μυστακίδη: «Η επιστολή σας γεννά εύλογα ερωτηματικά και απορίες»

Το βράδυ του Σαββάτου (22/11) ο ΠΑΟΚ εξέδωσε ανακοίνωση-ενημέρωση, με αφορμή την ανακοίνωση που έβγαλε νωρίτερα η εταιρεία ALPHA SPORTS GROUP, ιδιοκτησίας του Αριστοτέλη Μυστακίδη, η οποία θα εμφανίζεται τυπικά ως η ιδιοκτήτρια εταιρεία των μετοχών της «ασπρόμαυρης» ΚΑΕ.

Μεταξύ άλλων, οι Θεσσαλονικείς προανήγγειλαν πως την προσεχή Δευτέρα (24/11) θα πραγματοποιηθεί συνέντευξη Τύπου για να ξεκαθαριστούν τα πράγματα, ενώ, παράλληλα αναφέρθηκαν στα ερωτήματα και τις απορίες που γεννά η επιστολή του κ. Μυστακίδη, που αφήνει σαφή υπαινιγμό για την ΚΑΕ πως υπάρχει «δήθεν ύπαρξη και μη νόμιμων χρεών».

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ απέστειλε απάντηση στην επιστολή που έλαβε σήμερα από την ALPHA SPORTS GROUP SINGLE MEMBER SA.

Περισσότερα και ενημέρωση για τον κόσμο του ΠΑΟΚ, σε συνέντευξη Τύπου που θα πραγματοποιηθεί την προσεχή Δευτέρα (24.11)

Μέχρι τότε, το μόνο που μας ενδιαφέρει είναι το αυριανό παιχνίδι ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός στο PAOK Sports Arena…

«Κύριοι,

Με έκπληξη λάβαμε την από 22.11.2025 επιστολή σας, η οποία εκτός από την ατυχή χρονική στιγμή που εστάλη, παραμονές ενός πολύ σημαντικού και με πολλές ιδιαιτερότητες αγώνα, περιλαμβάνει σαφή υπαινιγμό για τη δήθεν ύπαρξη και μη νόμιμων χρεών, υπαινιγμό τον οποίο και δεν αποδεχόμαστε σε καμία περίπτωση. Η επί πεντέμισι χρόνια απολύτως διαφανής και νόμιμη λειτουργία της ΚΑΕ δεν αφήνει κανένα τέτοιο περιθώριο, ειδικά μάλιστα από την στιγμή που όλα τα οικονομικά στοιχεία τέθηκαν τόσο υπόψη σας, όσο και στην εταιρία που διενήργησε σχετικό έλεγχο για λογαριασμό σας.

Επίσης για πρώτη φορά στην επιστολή σας προβαίνετε στη διατύπωση επιφύλαξης από μέρους σας για την εξαγορά της ΚΑΕ ΠΑΟΚ, κάτι που γεννά εύλογα ερωτηματικά και απορίες.

Τέλος αναφορικά με την δήθεν αξίωση των πωλητών μετόχων για άμεση πληρωμή των υποχρεώσεων και μάλιστα σε τρίτο προσωπικό λογαριασμό, η συγκεκριμένη τοποθέτηση δεν ανταποκρίνεται σε καμία περίπτωση στην πραγματικότητα, καθώς ο μοναδικός λογαριασμός που σας υποδείχθηκε για την κατάθεση του ποσού που καλύπτει τα χρέη είναι ο ειδικός λογαριασμός της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου της ΚΑΕ και κανενός τρίτου προσώπου.

Επειδή όλες οι κινήσεις μας μέχρι σήμερα, είχαν ως μοναδικό γνώμονα τη διαφύλαξη της ενότητας του κόσμου του ΠΑΟΚ και την εκπλήρωση του οράματος για τη δημιουργία ενός παντοδύναμου ΠΑΟΚ, σας καλούμε να υπηρετήσετε και εσείς τους παραπάνω στόχους.

Περαιτέρω απαντήσεις και διευκρινίσεις θα δοθούν σε συνέντευξη Τύπου που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 24.11.2025 για την ενημέρωση όλων των φιλάθλων του ΠΑΟΚ».

