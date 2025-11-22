Στο φινάλε της βραδιάς στο Πολιτιστικό Κέντρο του Ηρακλείου για τα 100 χρόνια του ΟΦΗ, «έσκασε» η μεγάλη είδηση για τον σύλλογο.

Όπως ανακοίνωσαν από το βήμα οι Μιχάλης Μπούσης και Σταύρος Αρναουτάκης, ο μεγάλος στόχος είναι η δημιουργία του νέου προπονητικού κέντρου της ομάδας.

Μάλιστα, παρουσιάστηκε το μεγάλο σχέδιο.

Δείτε το video:

«Οταν ήρθα εδώ πήγαμε με ένα φίλο και είδαμε το ΒΑΚ. Απογοητεύτηκα με αυτό που είδα. Όσο περνούσε ο καιρός έμπαινε στην καρδιά μου από σεβασμό σε ο,τι έκανε ο Θόδωρας Βαρδινογιάννης. Θα κάνουμε ένα προπονητικό κέντρο για το οποίο θα είστε όλοι περήφανοι. Το προπονητικό ήταν το πρώτο στοίχημα, το επόμενο βήμα θα είναι ένα καινούργιο γήπεδο. Με τη στήριξη όλων θέλουμε να φτιάξουμε ένα γήπεδο που θα είμαστε όλοι περήφανοι, θα το κάνουμε σύντομα», τόνισε ο Μιχάλης Μπούσης.

Από την πλευρά του, ο Περιφερειάρχης Κρήτης, Σταύρος Αρναουτάκης είπε:

«Ευχαριστώ όσους στήριξαν την ομάδα μας τόσα χρόνια. Ο κ.Μπουσης έχει ένα όραμα. Όταν μας ζήτησαν να χρηματοδοτήσουμε τα βοηθητικά γήπεδα το κάναμε. Τώρα πρέπει να κινηθούμε σε ευρωπαϊκά πρότυπα. Ξεκινούμε με 2 εκατομμύρια να χρηματοδοτήσουμε το όραμα του ΟΦΗ μας. Οι μελέτες είναι έτοιμες. Το ζητάμε σαν δώρο από τον υπουργό για τα γενέθλια μας».

Πηγή: cretalive

