Επέστρεψε στην αγωνιστική δράση μετά από 2 χρόνια ο Πολ Πογκμπά. Στα 32 του, ο Γάλλος μεσοεπιθετικός μπήκε ως αλλαγή για τη Μονακό στα τελευταία λεπτά της εκτός έδρας αναμέτρησής της με τη Μονακό για την αγωνιστική της Ligue 1, πατώντας χορτάρι για πρώτη φορά μετά από 26 ολόκληρους μήνες.

Η τελευταία φορά που είχε αγωνιστεί σε επίσημο παιχνίδι ήταν πριν από 811 μέρες, τον Σεπτέμβριο του 2023 όταν φορούσε τη φανέλα της Γιουβέντους, ενώ έκτοτε ταλαιπωρήθηκε από σοβαρούς τραυματισμούς, ενώ είχε τιμωρηθεί και με αποκλεισμό 18 μηνών, όταν βρέθηκε θετικός σε έλεγχο ντόπινγκ.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.