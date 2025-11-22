Λογαριασμός
Ο Πογκμπά αγωνίστηκε για πρώτη φορά μετά από δύο χρόνια απραξίας

Επιστροφή στην δράση μετά από δύο χρόνια για τον Πολ Πογκμπά, ο οποίος αγωνίστηκε για μερικά λεπτά στην εκτός έδρας αναμέτρηση της Μονακό με τη Ρεν

Πολ Πογκμπά

Επέστρεψε στην αγωνιστική δράση μετά από 2 χρόνια ο Πολ Πογκμπά. Στα 32 του, ο Γάλλος μεσοεπιθετικός μπήκε ως αλλαγή για τη Μονακό στα τελευταία λεπτά της εκτός έδρας αναμέτρησής της με τη Μονακό για την αγωνιστική της Ligue 1, πατώντας χορτάρι για πρώτη φορά μετά από 26 ολόκληρους μήνες.

Η τελευταία φορά που είχε αγωνιστεί σε επίσημο παιχνίδι ήταν πριν από 811 μέρες, τον Σεπτέμβριο του 2023 όταν φορούσε τη φανέλα της Γιουβέντους, ενώ έκτοτε ταλαιπωρήθηκε από σοβαρούς τραυματισμούς, ενώ είχε τιμωρηθεί και με αποκλεισμό 18 μηνών, όταν βρέθηκε θετικός σε έλεγχο ντόπινγκ.

