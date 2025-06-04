Τεντόγλου: Πάει Ρώμη

Ο Μίλτος Τεντόγλου θα αγωνιστεί στις 22:00 της ερχόμενης Παρασκευής στο Diamond League στίβου της Ρώμης στον δεύτερο αγώνα του τη θερινή σεζόν. Στο «Ολίμπικο» ο «χρυσός» Ολυμπιονίκης του μήκους κατέκτησε το χρυσό στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στίβου της ιταλικής πρωτεύουσας το περασμένο καλοκαίρι.



Μίλτος Τεντόγλου και Ματία Φουρλάνι θα συναντηθούν και πάλι στη διοργάνωση, με τον Έλληνα πρωταθλητή να έχει φετινό 8,27 από τη Λεμεσό στον πρώτο του φετινό αγώνα.

Τον πρώτο του αγώνα στην Ευρώπη θα κάνει ο Αυστραλός Λίαμ Άντκοκ που έχει καλύτερη επίδοση 8,33, ενώ στην ιταλική πρωτεύουσα θα αγωνιστούν κι οι Κάρεϊ ΜακΛάουντ και Σάιμον Εχάμερ.

Αναλυτικά, η λίστα:

