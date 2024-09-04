Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Τσιτσιπάς VS Τζόκοβιτς στο Βελιγράδι

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς συμπεριλήφθηκε στην αποστολή της Εθνικής ομάδας που θα μεταβεί στο Βελιγράδι για το tie με τη Σερβία στο World Group I του Davis Cup.  

Τσιτσιπας

Ο  Στέφανος Τσιτσιπάς δηλώνει «παρών» στην αποστολή των Ελλήνων που θα μεταβούν στο Βελιγράδι για τις αναμετρήσεις με τη Σερβία στο Aleksandar Nikolic Hall στις 14 και 15 του μήνα.

Μαζί του θα είναι οι Πέτρος Τσιτσιπάς, Αριστοτέλης Θάνος, Γιάννης Ξυλάς και αρχηγός της ομάδας θα είναι ο Δημήτρης Χατζηνικολάου, που πλέον προπονεί τον κορυφαίο Έλληνα τενίστα.



Η ομάδα των Σέρβων θ' αποτελείται από τους Νόβακ Τζόκοβιτς, Μιομίρ Κετσμάνοβιτς, Ντούσαν Λάγιοβιτς και Χαμάντ Μετζέντοβιτς. Αρχηγός θα είναι ο Βίκτορ Τροΐτσκι.

Όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό, όλοι περιμένουν μια «μονομαχία» του Τσιτσιπά με τον «Nole», με τη νικήτρια ομάδα να μπαίνει στους qualifiers και για να κυνηγήσει την πρόκριση στου 2025, ενώ η ηττημένη θα βρεθεί στα Playoffs του World Group I.
Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Στέφανος Τσιτσιπάς νόβακ τζόκοβιτς τένις
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
15 0 Bookmark