Ο Στέφανος Τσιτσιπάς δηλώνει «παρών» στην αποστολή των Ελλήνων που θα μεταβούν στο Βελιγράδι για τις αναμετρήσεις με τη Σερβία στο Aleksandar Nikolic Hall στις 14 και 15 του μήνα.



Μαζί του θα είναι οι Πέτρος Τσιτσιπάς, Αριστοτέλης Θάνος, Γιάννης Ξυλάς και αρχηγός της ομάδας θα είναι ο Δημήτρης Χατζηνικολάου, που πλέον προπονεί τον κορυφαίο Έλληνα τενίστα.

Η ομάδα των Σέρβων θ' αποτελείται από τους, Μιομίρ Κετσμάνοβιτς, Ντούσαν Λάγιοβιτς και Χαμάντ Μετζέντοβιτς. Αρχηγός θα είναι ο Βίκτορ Τροΐτσκι.Όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό, όλοι περιμένουν μια «» του Τσιτσιπά με τον «Nole», με τη νικήτρια ομάδα να μπαίνει στους qualifiers και για να κυνηγήσει την πρόκριση στου 2025, ενώ η ηττημένη θα βρεθεί στα Playoffs του World Group I.

