Τέλος εποχής: Αποσύρθηκε ο Κάιλ Χάινς

Ένας από τους κορυφαίους ψηλούς της Ευρωλίγκας στον 21ο αιώνα έβαλε τέλος στην καριέρα του. Ο λόγος για τον Κάιλ Χάινς, ο οποίος αποσύρθηκε στα 38 του μετά από 16 χρόνια επαγγελματικής σταδιοδρομίας.



«Ποτέ δεν περίμενα να φτάσω τόσο μακριά με το μπάσκετ, όταν δεν επελέγη στο ντραφτ. Αυτό που έβλεπα ως τη μεγαλύτερη απογοήτευση της ζωής μου τότε, αποδείχτηκε η μεγαλύτερη ευλογία. Ερχόμενος στην Ευρώπη μεγάλωσα ως άνθρωπος και αγωνίστηκα στο υψηλότερο επίπεδο», αναφέρει ενώ ευχαριστεί όλες τις ομάδες που αγωνίστηκε και τους ανθρώπους με τους οποίους συνεργάστηκε.



Κατέκτησε τέσσερις φορές την Ευρωλίγκα, δύο με τον Ολυμπιακό (2012, 2013) και άλλες δύο με την ΤΣΣΚΑ (2016, 2019), ψηφίστηκε τρεις φορές καλύτερος αμυντικός, ενώ επελέγη και στην καλύτερη ομάδα της δεκαετίας 2010-2020.



Έπαιξε επίσης στην Ιταλία με Βερόλι και Μιλάνο, αλλά και στη Γερμανία με την Μπάμπεργκ. Πιθανότατα θα ασχοληθεί με την προπονητική.



