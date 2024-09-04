ΑΕΚ: Τα τελευταία νέα από τον Κώστα Κετσετζόγλου

Τα τελευταία νέα της ΑΕΚ μετέφερε στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6 ο Κώστας Κετσετζόγλου. Ο ρεπόρτερ ανέλυσε τα δεδομένα για τον φορ, τονίζοντας αρχικά ότι «δεν υπάρχει πρόταση ούτε σήμερα για τον Λιβάι Γκαρσία, ούτε η ΑΕΚ ψάχνει να τον πουλήσει».



Και στη συνέχει αναφέρθηκε στο καυτό θέμα του Ντάτρο Φοφανά, σημειώνοντας πως «παραμένει μία πάρα πολύ δύσκολη περίπτωση, αλλά ο Παναγιώτης Κονέ την έχει φέρει σε καλό σημείο. Πρέπει να γίνει μία σοβαρή οικονομική επένδυση, δεν ''παίζει'' δανεισμός και το κόστος είναι μεγάλο, αλλά έχει πιθανότητες η μεταγραφή να γίνει». Πρόσθεσε, δε, ότι ο Φοφανά παραμένει ο πρώτος στόχος της «Ένωσης» για την επίθεση και σε ό,τι έχει να κάνει με τον ελεύθερο Μαρσιάλ υπογράμμισε ότι του έχει γίνει μία πρόταση «για να δούμε αν, τελικά, όντως μπορεί να έρθει».



Τώρα, στο απευκταίο σενάριο για την ΑΕΚ, που δεν προχωρήσει ούτε του Φοφανά ούτε του Μαρσιάλ, οι «κιτρινόμαυροι» έχουν στα υπόψη τους και άλλες δύο περιπτώσεις ποδοσφαιριστών για την κορυφή της επίθεσης.



Ακούστε αναλυτικά το ρεπορτάζ:

