Τένις-Ρολάν Γκαρός: Ο Αλκαράθ απέκλεισε τον Τσιτσιπά στα προημιτελικά

Εκτός συνέχειας του Ρολάν Γκαρός έθεσε ο Κάρλος Αλκαράθ τον Στέφανο Τσιτσιπά.

Ο Ισπανός τενίστας επικράτησε με 3-0 σετ (3-6, 6-7, 4-6) του Έλληνα, στα προημιτελικά του φημισμένου γκραν σλαμ, αρπάζοντας του το «εισιτήριο» για την τετράδα, εκεί όπου θα αντιμετωπίσει τον Ιταλό Γιανίκ Σίνερ.

Με τον αποκλεισμό του, ο Τσιτσιπάς έδωσε συνέχεια στην αρνητική παράδοση που τον θέλει να μετράει μόνο ήττες απέναντι στον νεαρό Ισπανό (6/6) και Νο3 της παγκόσμιας κατάταξης.

Ο Αλκαράθ κυριάρχησε από τα πρώτα λεπτά του Τσιτσιπά, με τον Ισπανό να πετυχαίνει το break με το... καλησπέρα, να εξαργυρώνει όλα τα λάθη του Ελληνα τενίστα και να παίρνει κεφάλι στα σετ με 6-3.

Με τον εκνευρισμό να «ποτίζει» τον Τσιτσιπά στην εκκίνηση του δεύτερου σετ, ο Ισπανός ξέφυγε γρήγορα με 3-0 στα games. Ωστόσο, ο Τσιτσιπάς μάζεψε τα... κομμάτια του, συγκεντρώθηκε και αφού έσπασε το σερί του Αλκαράθ, μείωσε αρχικά και στη συνέχεια ισοφάρισε σε 4-4. Και πάλι, όμως, ο 21χρονος είχε τις λύσεις, παίρνοντας με love σερβις game το ένατο (5-4) και οδηγώντας το στο tie break, όπου ήρεμος πλέον έκανε το 7-6 και το 2-0 στα σετ.

Στο τρίτο σετ, ο Τσιτσιπάς προσπάθησε να παραμείνει «ζωντανός», προηγήθηκε με 1-0 στα games, αλλά μέχρι εκεί... Ο Αλκαράθ είχε την απαραίτητη ψυχραιμία απέναντι στο Νο9 της παγκόσμιας κατάταξης που είχε κυριευθεί από απογοήτευση και από τη στιγμή που προσπέρασε στα games με 4-3, μετά από break, δεν κοίταξε ξανά πίσω πανηγυρίζοντας την πρόκριση στον δεύτερο ημιτελικό της καριέρας του στο Ρολάν Γκαρός.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

