Εμπαπέ: «Όνειρο που έγινε πραγματικότητα η μεταγραφή μου στη Ρεάλ Μαδρίτης»

Μίλησε για πρώτη φορά μετά την επισημοποίηση της μεταγραφής του από την Παρί Σεν Ζερμέν στη Ρεάλ Μαδρίτης ο Κιλιάν Εμπαπέ!



Ο Γάλλος επιθετικός έκανε δηλώσεις στη συνέντευξη Τύπου ενόψει της φιλικής αναμέτρησης της εθνικής του ομάδας με το Λουξεμβούργο (5/6), χαρακτηρίζοντας την ένταξή του στη «βασίλισσα» ως ένα παιδικό του όνειρο που έγινε πραγματικότητα, ενώ αναφέρθηκε και στις καταστάσεις που τον έκαναν δυστυχισμένο, κατά τη διάρκεια της τελευταίας του σεζόν στην Παρί Σεν Ζερμέν.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Γάλλος επιθετικός:

«Λίγο πριν ξεκινήσει αυτή τη συνέντευξη Τύπου, ήθελα απλώς να εκφραστώ. Όλοι είχαν τις πληροφορίες, είναι επίσημο, θα είμαι παίκτης της Ρεάλ Μαδρίτης για τις επόμενες πέντε τουλάχιστον σεζόν. Είναι μεγάλη χαρά, ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα.Είμαι πολύ χαρούμενος, απελευθερωμένος και πολύ περήφανος που θα πάω σε αυτόν τον πολύ μεγάλο σύλλογο, τον καλύτερο στον κόσμο εσένα στους ανθρώπους που μου έστειλαν μηνύματα και σε αυτούς που συνέβαλαν σε αυτή τη δουλειά. Είναι μια μεγάλη μέρα για μένα. Πρέπει όμως να επιστρέψουμε σε άλλα, πιο λογικά πράγματα. Έχω ευθύνες ως αρχηγός της ομάδας της Γαλλίας και αυτό σκιάζει την Εθνική.Ξέρω ότι δεν είναι δίκαιο για τους δημοσιογράφους, δεν είναι δίκαιο για εσάς, αλλά θα απαντήσω μόνο σε ερωτήσεις σχετικά με την Εθνική. Θέλω να προστατέψω την Εθνική γιατί μας περιμένει ένα μεγάλο καλοκαίρι και έχει περάσει πολύς καιρός από τότε που κερδίσαμε έναν τίτλο».Για την τελευταία του σεζόν στην Παρ Σεν Ζερμέν: «Με έκαναν να καταλάβω (ότι δεν θα παίξω με την Παρί), μου το είπαν κατάμουτρα, μου μίλησαν βίαια. Ο Λουίς Ενρίκε και ο Λουίς Κάμπος με έσωσαν, δεν θα ξαναπατούσα στο γήπεδο χωρίς αυτούς, γι' αυτό πάντα είχα αυτή την αναγνώριση από τον προπονητή και τον αθλητικό διευθυντή. Είμαι ο καλύτερος άνθρωπος για να αναλύσει τις αποδόσεις μου και είμαι σίγουρος ότι ήταν χαμηλότερες από τα στάνταρ μου. Απλώς το γεγονός ότι έπαιξα ήταν μεγάλη πηγή υπερηφάνειας, αλλά είναι σίγουρο ότι του χρόνου δεν θα είμαι ικανοποιημένος με μια χρονιά σαν αυτή.Στην Παρί δεν ήμουν δυστυχισμένος, αυτό θα ήταν κρίμα και για τους ανθρώπους που με υπερασπίστηκαν, ήμουν πάντα χαρούμενος. Αλλά οι καταστάσεις με έκαναν δυστυχισμένο. Αλλά ένας παίκτης σαν εμένα δεν μπορούσε να το δείξει γιατί ήμουν ο ηγέτης που με ακολουθούσαν, οπότε προσπάθησα να είμαι όσο το δυνατόν πιο θετικός.Ο προπονητής, οι παίκτες και οι υπάλληλοι του συλλόγου με στήριξαν και θα ήταν άσχημο από μεριάς μου να πω κάτι άλλο. Αλλά οι καταστάσεις και κάποιοι άνθρωποι με έκαναν δυστυχισμένο».

