Παίκτης του Αστέρα Τρίπολης πρέπει να θεωρείται από σήμερα ο Αϊντίν Ρέτζιτς. Ο Βόσνιος χαφ έστειλε υπογεγραμμένα όλα τα απαραίτητα έγγραφα στους Αρκάδες και σε λίγες ημέρες θα ταξιδέψει στην Τρίπολη, ώστε να ξεκινήσει την προετοιμασία με την υπόλοιπη ομάδα στα τέλη του μήνα (26/06).



Ο Ρέτζιτς όπως είχατε ενημερωθεί από το sportfm.gr αποτελούσε το… Plan b το οποίο ενεργοποιήθηκε μετά το ναυάγιο με τον Βικίντας Σλίβκα, με τον Λιθουανό να έχει συμφωνήσει προφορικά με τον Αστέρα, αλλά τελικά επέλεξε να συνεχίσει την καριέρα του σε ομάδα της Ιαπωνίας. Ο Βόσνιος είναι 27 ετών, ο οποίος αγωνίζεται κυρίως στο «8» αλλά παίζει και στο «6» με την ίδια άνεση.

Έχει ύψος 1,78 μ., είναι δεξιοπόδαρος και τη σεζόν που μας πέρασε φόρεσε τη φανέλα της, γράφοντας 32 εμφανίσεις με 1 γκολ και 7 ασίστ. Έχει αγωνιστεί, επίσης, σε Κρούπα, Ρούνταρ Πριγιέντορ και Μπάνια Λούκα, ενώ είναι διεθνής με τις μικρές εθνικές ομάδες της Βοσνίας.Σύντομα, αναμένεται από την ΠΑΕ καιανάμεσα στις δύο πλευρές, με τοννα κλείνει ήδη την πρώτη του μεταγραφή και να προχωρά για τις επόμενες. Γι’ αυτόν τον λόγο άλλωστε έχει προγραμματιστεί σύντομα ταξίδι τουστην Ισπανία και συγκεκριμένα στη, ώστε να παρακολουθήσει ορισμένα παιχνίδια όπου αγωνίζονται ποδοσφαιριστές που έχουν «κυκλωθεί» και ενδιαφέρουν.Ο Σέρβος τεχνικός άλλωστε θα έχει το πάνω χέρι στη δημιουργία του ρόστερ και στην επιλογή ποδοσφαιριστών, με τις μεταγραφές να περνάνε κατά κύριο λόγο από τα ραντάρ του ίδιου.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.