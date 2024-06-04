Λογαριασμός
Επικό: Αταμάν και Μπαρτζώκας ποζάρουν με πράσινα και κόκκινα γυαλιά!

Να κάτι που δεν περιμέναμε να δούμε ποτέ

Αταμάν

Ο Εργκίν Αταμάν εμφανίστηκε με πράσινα γυαλιά και ο Γιώργος Μπαρτζώκας με κόκκινα, με τους δύο προπονητές να το συνειδητοποιούν και να φωτογραφίζουν το στιγμιότυπο.

Διαβάστε αναλυτικά στο paopantou.gr 

Πηγή: sport-fm.gr

TAGS: Ολυμπιακός Παναθηναϊκός Euroleague
