Ο Εργκίν Αταμάν εμφανίστηκε με πράσινα γυαλιά και ο Γιώργος Μπαρτζώκας με κόκκινα, με τους δύο προπονητές να το συνειδητοποιούν και να φωτογραφίζουν το στιγμιότυπο.

