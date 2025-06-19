Η Ευρωλίγκα σε νέα εποχή: Ο χάρτης της σεζόν 2025/26 με τη συμμετοχή 20 ομάδων

Ήταν γνωστό, πλέον όμως είναι και επίσημο!

Οι μέτοχοι της EuroLeague Basketball αποφάσισαν την αύξηση των ομάδων από τις 18 στις 20, αρχής γενομένης από τη νέα αγωνιστική σεζόν!

Έτσι λοιπόν, για πρώτη φορά στην ιστορία της κορυφαίας ευρωπαϊκής διοργάνωσης μετά και το νέο φορμάτ του ενός ομίλου, οι ομάδες που θα συμμετάσχουν στη regular season θα είναι πλέον 20, ενώ, οι αγωνιστικές θα αυξηθούν από 34 σε 38 αγωνιστικές!

Σε σχέση με την περσινή σεζόν, τρεις είναι οι καινούργιες ομάδες που θα δώσουν το «παρών» στην Ευρωλίγκα της σεζόν 2025/26. Ο λόγος για τη Χάποελ Τελ Αβίβ του Δημήτρη Ιτούδη που κατέκτησε το EuroCup, η Βαλένθια, αλλά και η Dubai BC.

Αναλυτικά οι 20 ομάδες της Ευρωλίγκας:

Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, Εφές, Μονακό, Μπασκόνια, Ερυθρός Αστέρας, Dubai BC, Αρμάνι Μιλάνο, Μπαρτσελόνα, Μπάγερν Μονάχου, Φενέρμπαχτσε, Χάποελ Τελ Αβίβ, Βιλερμπάν, Μακάμπι Τελ Αβίβ, Παρί, Παρτίζαν, Ρεάλ Μαδρίτης, Βαλένθια, Βίρτους Μπολόνια και Ζάλγκιρις.

Πηγή: skai.gr

