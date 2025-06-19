Πόλο: Ενίσχυση με Άνγκιαλ για τον Ολυμπιακό

Στον Ολυμπιακό ο Ντάνιελ Άνγκιαλ. Οι Πειραιώτες προχώρησαν στην απόκτηση του 33χρονου αμυντικού, ο οποίος είναι διεθνής με την εθνική Ουγγαρίας. «Είμαι πολύ χαρούμενος και περήφανος που γίνομαι μέλος σε μία τόσο σπουδαία ομάδα, όπως ο Ολυμπιακός. Ανυπομονώ να δω μέχρι πού μπορούμε να φτάσουμε μαζί», επεσήμανε ο Άνγκιαλ, ο οποίος την περασμένη διετία αγωνίστηκε στη Μαρσέιγ.

Η ανακοίνωση:

Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας του με τον Ντάνιελ Άνγκιαλ. Ο διεθνής Ούγγρος αμυντικός (ημ. γέννησης 29/3/1992, 2,03μ.) υπέγραψε το νέο του συμβόλαιο και εντάσσεται στο ρόστερ της ομάδας πόλο Ανδρών του συλλόγου.

Ο Ντάνιελ Άνγκιαλ θεωρείται από τους κορυφαίους αμυντικούς της υδατοσφαίρισης. Βασικός μέλος της Εθνικής Ουγγαρίας, με την οποία κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο (2021) και την τέταρτη θέση στο Παρίσι, το 2024. Το 2023, αναδείχθηκε Παγκόσμιος πρωταθλητής στη Φουκουόκα, ενώ στο παλμαρέ του έχει και ένα ασημένιο μετάλλιο από το Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στο Σπλιτ.

Σε συλλογικό επίπεδο, την τελευταία διετία (2023-25), ο νέος πολίστας του Ολυμπιακού αγωνίστηκε στη Μαρσέιγ. Στη Γαλλία, κατέκτησε δύο πρωταθλήματα και δύο Κύπελλα, ενώ συνέβαλε τα μέγιστα στη φετινή εξαιρετική πορεία της γαλλικής ομάδας στο Champions League και τη συμμετοχή στο Final-4. Επίσης, έχει κατακτήσει ένα πρωτάθλημα Ουγγαρίας, δύο Κύπελλα και ένα EuroCup, με τη Ζόλνοκ, στην οποία αγωνίστηκε από το 2014 έως το 2018.

Πέρα από Μαρσέιγ και Ζόλνοκ, ο Άνγκιαλ έχει αγωνιστεί και σε OSC Βουδαπέστης, Εγκερ, Βάσας και Χόνβεντ, ενώ ξεκίνησε την καριέρα του από την KSI Βουδαπέστης.

Η δήλωση του Ντάνιελ Άνγκιαλ: «Είμαι πολύ χαρούμενος και περήφανος που γίνομαι μέλος σε μία τόσο σπουδαία ομάδα, όπως ο Ολυμπιακός! Ανυπομονώ να δω μέχρι πού μπορούμε να φτάσουμε μαζί».

Προηγούμενες ομάδες:

2023-25 Μαρσέιγ (Γαλλία)

2022-23 OSC Βουδαπέστης (Ουγγαρία)

2018-22 Ζόλνοκ (Ουγγαρία)

2014-18 Εγκερ (Ουγγαρία)

2012-14 Βάσας (Ουγγαρία)

2010-12 Χόνβεντ (Ουγγαρία)

-2010 KSI Βουδαπέστης (Ουγγαρία)

