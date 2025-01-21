Τέλος από CEO της ΑΕΚ ο Γιώργος Κοσμάς

Παρελθόν από την ΠΑΕ ΑΕΚ και τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου και Α' Αντιπροέδρου αποτελεί ο Γιώργος Κοσμάς!

Η ΑΕΚ έκανε γνωστό με ανακοίνωσή της το τέλος της συνεργασίας της με τον κ. Κοσμά, ο οποίος ήταν στο κλαμπ από τον Απρίλιο του 2021.

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ ΑΕΚ:

Η ΠΑΕ ΑΕΚ ανακοινώνει την αποχώρηση του κ. Γιώργου Κοσμά από τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου και Α' Αντιπροέδρου.

Ο κ. Κοσμάς αποχωρεί για προσωπικούς λόγους και η συνεργασία ολοκληρώνεται σε κλίμα αμοιβαίου σεβασμού, εκτίμησης και κατανόησης.

Η ΠΑΕ ΑΕΚ ευχαριστεί τον κ. Κοσμά για την προσφορά του στα 4 χρόνια παρουσίας του στην ομάδα μας.

«Θα είμαι πάντα υπερήφανος που υπηρέτησα την ιδέα της ΑΕΚ και ευγνώμων σε όλους όσοι αποτελούν αυτή τη μεγάλη οικογένεια.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου τον Δημήτρη Μελισσανίδη, ο οποίος μου εμπιστεύθηκε αυτήν την τεράστια ευθύνη και ήταν πάντα δίπλα μου, τον Μάριο Ηλιόπουλο, ο οποίος επίσης με περιέβαλλε με εμπιστοσύνη από την πρώτη μέρα της έλευσής του στην ΑΕΚ, τον Ματίας Αλμέιδα, που με τίμησε με τα λόγια και τις πράξεις του, όλους τους ποδοσφαιριστές, τα στελέχη και τους συνεργάτες στην ΑΕΚ για την υποδειγματική συνεργασία και προσφορά τους. Εύχομαι σε όλους μόνο επιτυχίες», δήλωσε ο κ. Κοσμάς.

