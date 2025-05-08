Ούτε που το σκέφτεται ο Κωνσταντέλιας για Ρωσία

Βάσει δημοσιεύματος που κυκλοφόρησε το πρωί της Πέμπτης, ο ΠΑΟΚ φερόταν να βρίσκεται σε προχωρημένες επαφές με τη Ζενίτ για τον Γιάννη Κωνσταντέλια, ωστόσο, ο ποδοσφαιριστής ούτε που το συζητά για να μετακινηθεί στο πρωτάθλημα της Ρωσίας.

Το αστέρι του «δικεφάλου του βορρά» είναι λογικό να προσελκύει ενδιαφέρον και να βλέπει τ' όνομά του σε μεταγραφικά σενάρια ενόψει καλοκαιριού, αλλά είναι ξεκάθαρος και προς την ομάδα του πως δεν έχει καμία πρόθεση να παίξει στη Ρωσία, τερματίζοντας έτσι τα περί Ζενίτ και της ενδεχόμενης μετακόμισής του στην Αγία Πετρούπολη.

Ο Ιβάν Καρπόφ, ήταν εκείνος που είχε αναφέρει ότι το ρεπορτάζ του έκανε λόγο για συζητήσεις σε εξέλιξη ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και Ζενίτ, ενώ μιλούσε και για επιθυμία του παίκτη να γίνει η μεταγραφή.

