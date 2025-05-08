«Έτοιμος να μετακομίσει στη Ζενίτ ο Κωνσταντέλιας - Το ποσό που ζητάει ο ΠΑΟΚ»

Σε προχωρημένες επαφές με τη Ζενίτ για την πώληση του Γιάννη Κωνσταντέλια φέρεται ο ΠΑΟΚ.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Ιβάν Καρπόφ, υπάρχουν σε εξέλιξη συζητήσεις των δυο ομάδων, αλλά και επιθυμία του παίκτη να γίνει η μεταγραφή.

Ανέφερε συγκεκριμένα στο telegram ο Ρώσος δημοσιογράφος:

«Η Ζενίτ διαπραγματεύεται τη μεταγραφή του Γιάννη Κωνσταντέλια στα 20.000.000 ευρώ. Ο Σέμακ ενδιαφέρεται προσωπικά για τον 22χρονο επιθετικό μέσο του ΠΑΟΚ και της εθνικής ομάδας, που μπορεί να αγωνιστεί και στα δύο άκρα, αλλά κατά προτίμηση στ' αριστερά, έχοντας ήδη ζητήσει από τη διοίκηση να τον αγοράσει από το περασμένο καλοκαίρι.

Οι ιθύνοντες της Ζενίτ μίλησαν με τον Ιβάν Σαββίδη για μια πιθανή μετάθεση και σύμφωνα με τα όσα αναφέρθηκαν, ζητούν 20.000.000 ευρώ για τον Έλληνα παίκτη. Ο Κωνσταντέλιας είναι έτοιμος να μετακομίσει στη Ρωσία και υπολογίζει σε ένα τετραετές συμβόλαιο ύψους 8.000.000 ευρώ. Τα μέρη βρίσκονται σε διαπραγμάτευση».

