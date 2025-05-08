Η bwin στο «The Future of Sports Journalism»: Με το βλέμμα στο μέλλον

Μια ξεχωριστή σελίδα συνεργασίας και κοινωνικής προσφοράς γράφτηκε στο φετινό σεμινάριο «The Future of Sports Journalism», που πραγματοποιήθηκε στην Τεχνόπολη, με την υποστήριξη του Sport 24 και του ANT1 MediaLab. Η bwin, συμμετέχοντας για πρώτη φορά ως Χορηγός, έδωσε το παρών σε ένα γεγονός που δεν επικεντρώθηκε μόνο στην εξέλιξη της αθλητικής δημοσιογραφίας, αλλά ανέδειξε και τη βαθιά κοινωνική της διάσταση.

Η εκδήλωση συγκέντρωσε δεκάδες συμμετέχοντες, επαγγελματίες και νέους δημοσιογράφους, ενώ φιλοξένησε πλήθος εισηγήσεων και πάνελ από καταξιωμένες προσωπικότητες του χώρου. Ανάμεσά τους και η Γενική Διευθύντρια της bwin Greece, Ιωάννα Μπερίου, η οποία συμμετείχε στο πάνελ με θέμα τις δημόσιες σχέσεις στον αθλητισμό. Σε αυτή τη συζήτηση μετέφερε την οπτική του βραβευμένου brand τονίζοντας τη σημασία της ενσυναίσθησης και της συμπερίληψης στο σύγχρονο περιβάλλον των media.

Η εκδήλωση απέκτησε ακόμη πιο έντονο κοινωνικό αποτύπωμα με τη συμμετοχή ωφελούμενων της «Στέγης Φωτεινής», οι οποίοι παρακολούθησαν το σεμινάριο και έδωσαν το δικό τους συμβολικό μήνυμα για τη σημασία της εκπαίδευσης, της ένταξης και της ισότιμης πρόσβασης στις ευκαιρίες. Τόνισαν την ανάγκη για ίση πρόσβαση όλων σε αθλητικές δραστηριότητες και τη δημιουργία σύγχρονων εγκαταστάσεων. Παράλληλα, εξέφρασαν την αντίθεσή τους στο φαινόμενο της οπαδικής βίας και του άκριτου φανατισμού, αναδεικνύοντας την αξία του αθλητισμού, ως μέσο ενότητας και αμοιβαίου σεβασμού. Οι ωφελούμενοι της «Στέγης Φωτεινής» δεν παρέλειψαν να ευχηθούν για την κοινή παρουσία του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού στον τελικό της EuroLeague, στέλνοντας το πιο αισιόδοξο μήνυμα: να επικρατήσει η καλύτερη ομάδα μέσα σε ένα κλίμα αθλητικής άμιλλας και σεβασμού.

Παράλληλα, η bwin φιλοξένησε στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο της ένα αφιέρωμα στη «Στέγη Φωτεινή», με την προβολή ειδικού video που ανέδειξε το πολυδιάστατο έργο του οργανισμού και τη διαχρονική του προσφορά με δράσεις της ομάδας εθελοντών της. Μέσα από συγκινητικές εικόνες και μαρτυρίες, το κοινό είχε την ευκαιρία να γνωρίσει από κοντά μια δομή που καθημερινά δίνει ελπίδα και στήριξη σε ανθρώπους που τη χρειάζονται περισσότερο.

Σε δήλωσή της, η Γενική Διευθύντρια της bwin Greece, Ιωάννα Μπερίου ανέφερε: «Είναι τιμή μου να συμμετέχω για πρώτη φορά σε ένα τόσο ουσιαστικό και εμπνευσμένο σεμινάριο, που συνδυάζει την καινοτομία στην αθλητική δημοσιογραφία με τον κοινωνικό παλμό της εποχής μας. Η συνεργασία με τη Στέγη Φωτεινή και η στήριξή μας από πλευράς της bwin, σηματοδοτεί τη σταθερή μας δέσμευση σε δράσεις με περιεχόμενο, προοπτική, όπου προτεραιότητα αποτελεί ο άνθρωπος. Η bwin, στηρίζει έμπρακτα τον ελληνικό αθλητισμό σε κάθε του έκφανση. Δεν περιορίζεται στη στήριξη των κορυφαίων αθλητών. Μέσα από στοχευμένες κοινωνικές δράσεις και πρωτοβουλίες συμβάλλει ουσιαστικά στη διεύρυνση της πρόσβασης στον αθλητισμό για όλους, ενώ συνεχίζει να επενδύει σε πρωτοβουλίες που ενισχύουν την επόμενη γενιά».

Η bwin επιβεβαιώνει εμπράκτως τη δέσμευσή της στην εταιρική κοινωνική ευθύνη, αντιμετωπίζοντάς την ως αναπόσπαστο μέρος της στρατηγικής και της εταιρικής της ταυτότητας. Το σεμινάριο «The Future of Sports Journalism» απέδειξε ότι το μέλλον της δημοσιογραφίας μπορεί να χτιστεί με αξίες, όπως η ισότητα, η προσβασιμότητα και η κοινωνική ευθύνη.

