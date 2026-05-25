Τα συλλυπητήρια της ΠΑΕ Ολυμπιακός για τον χαμό του Άντζα

Στο πένθος βυθίστηκε το ελληνικό ποδόσφαιρο καθώς ο Παρασκευάς Άντζας έφυγε από τη ζωή στα 49 του χρόνια, μετά από τεράστια μάχη που έδινε με σπάνια ασθένεια.
Η ΠΑΕ Ολυμπιακός θέλησε να συλλυπηθεί την οικογένεια και τους οικείους του ποδοσφαιριστή που φόρεσε τη φανέλα των «ερυθρόλευκων» μεταξύ άλλων, αλλά και της Εθνικής ομάδας.
«Με βαθιά θλίψη και οδύνη, η οικογένεια του Ολυμπιακού αποχαιρετά τον Παρασκευά Άντζα. Τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του», ανέφεραν οι Πειραιώτες στα social media.
