Το όνομα Αρόλντ Μουκουντί βρίσκεται στη λίστα της Μίλαν, η οποία θα προχωρήσει στην ενίσχυση της άμυνάς της το καλοκαίρι, ενόψει της νέας σεζόν.

Αυτό τουλάχιστον υποστηρίζει ρεπορτάζ της ιταλικής ιστοσελίδας «pianetamilan.it», αναφέροντας ότι οι «ροσονέρι» θεωρούν τον Καμερουνέζο κεντρικό αμυντικό της ΑΕΚ ως μία περίπτωση χαμηλού κόστους αλλά και πλούσιας εμπειρίας ταυτόχρονα.

Στο ίδιο δημοσίευμα, που επικαλείται και πηγές από το «TransferFeed», σημειώνεται ότι, πλην της Μίλαν, ενδιαφέρον για τον Μουκουντί έχουν εκφράσει και οι Γουέστ Χαμ και Μπρέντφορντ.

Ενώ καταγράφεται και το καθεστώς συμβολαίου του 28χρονου στόπερ με την «Ένωση», με την οποία έκανε 42 συμμετοχές και πέτυχε τρία γκολ σε όλες τις διοργανώσει τη σεζόν που ολοκληρώθηκε.

Πηγή: skai.gr

