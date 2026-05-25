Τριετές συμβόλαιο προσφέρει η Ντουμπάι στον Πασκουάλ

Ο Ισπανός τεχνικός, ο οποίος πρόσφατα αποχώρησε από την Μπαρτσελόνα, έχει στα χέρια του πρόταση τριών ετών ύψους έξι εκατομμυρίων ευρώ από την Ντουμπάι

Κάποιες πρώτες λεπτομέρειες φέρνει στη δημοσιότητα η ιστοσελίδα basketball sphere για την πρόταση που έχει στα χέρια του ο Τσάβι Πασκουάλ από την Ντουμπάι.

Όπως υποστηρίζει στο συγκεκριμένο δημοσίευμα της η ιστοσελίδα η ομάδα των ΗΑΕ έχει καταθέσει πρόταση στον Ισπανό διάρκειας τριών ετών με συνολικές αποδοχές που ανέρχονται στα έξι εκατομμύρια ευρώ.

Επισημαίνει ότι η πρόταση αυτή είναι δελεαστική για τον Πασκουάλ ο οποίος ωστόσο ακόμη δεν έχει πάρει την απόφασή του για το ποια ομάδα θα αναλάβει θέλοντας ενδεχομένως να περιμένει λίγο καιρό ακόμη, βλέποντας πάγκους που ενδεχομένως να μείνουν καινοί με το τέλος όλων των πρωταθλημάτων.

Πηγή: sport-fm.gr

