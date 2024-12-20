Βαθμολογία UEFA: Ο Παναθηναϊκός έφερε την Ελλάδα κοντά στην 11η θέση!

Με τον Τετέ να σκοράρει δις και τον Ιωαννίδη να βάζει το… γκολ της σεζόν, ο Παναθηναϊκός φόρτσαρε στην επανάληψη, διέλυσε με 4-0 τη Ντινάμο Μινσκ και «σφράγισε» την παρουσία του στη φάση των νοκ άουτ του Conference League, γνωρίζοντας ήδη τις πιθανές του αντιπάλους.



Από το αποτέλεσμα αυτό, εκτός από το «τριφύλλι», μεγάλη κερδισμένη ήταν και η Ελλάδα, η οποία όχι μόνο παρέμεινε στη 12η θέση της ειδικής βαθμολογίας της UEFA, αλλά είναι και μία... ανάσα από την 11η Νορβηγία.

Οι Νορβηγοί είδαν τη Μόλντε να επικρατεί με 4-3 της Μλάντα Μπόλεσλαβ, όμως, οι 500 βαθμοί της διαφοράς με την Ελλάδα μοιάζουν λίγοι, αν αναλογιστεί κανείς ότι η χώρα μας έχει και μία παραπάνω ομάδα στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή.



Ένα ακόμη θετικό νέο είναι ότι οι χώρες που βρίσκονται χαμηλότερα από την Ελλάδα, έχασαν όλες από έναν εκπρόσωπο. Συγκεκριμένα, οι Ελβετοί είδαν την Σεντ Γκάλεν να μένει εκτός, η Σκωτία τη Χαρτς και η Αυστρία τη ΛΑΣΚ.



Αναλυτικά η βαθμολογία:



11. Νορβηγία 34.750 (2/4)

12. Ελλάδα 34.250 (3/4)

13. Αυστρία 34.125 (3/5)

14. Ελβετία 33.275 (2/5)

15. Σκωτία 32.300 (1/5)

16. Δανία 32.290 (2/4)

