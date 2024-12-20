Βιτόρια: «Εμφάνιση υψηλού επιπέδου - Όποιος και να έρθει στον επόμενο γύρο θα είμαστε έτοιμοι»

Ο Παναθηναϊκός διέλυσε με 4-0 τη Ντινάμο Μινσκ, στο OAKA, για την 6η και τελευταία αγωνιστική της League Phase του φετινού Conference League και εξασφάλισε πανηγυρικά το «εισιτήριο» για τα νοκ άουτ της διοργάνωσης.

Μετά την αναμέτρηση, ο Ρουί Βιτόρια δήλωσε πολύ ικανοποιημένος από την εμφάνιση των παικτών του, και επεσήμανε πως η ομάδα του θα είναι έτοιμη για οποιονδήποτε αντίπαλο βρει μπροστά της στην επόμενη φάση.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Συγχαρητήρια στα παιδιά, κάναμε ένα πολύ καλό παιχνίδι, μια εμφάνιση υψηλού επιπέδου, πετύχαμε 4 γκολ, μπορούσαμε να πετύχουμε και άλλα, όμορφα γκολ, γκολ από τους επιθετικούς που είναι πολύ σημαντικό. Η ομάδα άλλαξε πολλούς παίκτες σε σχέση με το προηγούμενο παιχνίδι αλλά ο τρόπος που λειτουργούσε στον αγωνιστικό χώρο δεν άλλαξε στο ελάχιστο. Η δυναμική ήταν εκεί, η ποιότητα, ο έλεγχος του παιχνιδιού ήταν εκεί οπότε είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένος.

Η ομάδα κατάφερε να τελειώσει με σωστό τρόπο πολλές από τις ευκαιρίες, αυτό είναι συνέχεια της πολύ καλής δουλειάς που γίνεται. Η ομάδα άλλαξε πολλούς παίκτες αλλά είχαμε πολύ καλή δυναμική, έλεγχο και ευκαιρίες.

Όποιος και να είναι ο αντίπαλος μας στον επόμενο γύρο εμείς θα είμαστε προετοιμασμένοι, η ομάδα είναι σε πολύ καλό μομέντουμ, όποιος και να έρθει εμείς θα είμαστε προετοιμασμένοι εκείνη τη στιγμή».

