Υποψηφιότητα και μάλιστα σοβαρή για το κορυφαίο γκολ του φετινού Conference League βάζει από τώρα ο Φώτης Ιωαννίδης! Ο Έλληνας στράικερ ένα τέταρτο μετά την είσοδό του στο ματς, πέτυχε ένα μυθικό τέρμα το οποίο θα μνημονεύεται για αρκετό καιρό.

Ήταν το 85ο λεπτό, λοιπόν, όταν ο Ιωαννίδης έκλεψε τη μπάλα με το τακουνάκι, είδε εκτός εστίας τον κίπερ των Λευκορώσων και με λόμπα από τα 35 μέτρα και πλάγια δεξιά, έστειλε την μπάλα να αναπαυτεί στα δίχτυα για το 4-0.

