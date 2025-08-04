Τα εισιτήρια του Παναθηναϊκός-Σαχτάρ

Οι «πράσινοι» εξέδωσαν ανακοίνωση για τον τρόπο που θα μπορούν οι φίλοι της ομάδας να κλείσουν θέση στο ΟΑΚΑ για τον εντός έδρας αγώνα με τους Ουκρανούς για τον 3ο προκριματικό γύρο του Europa League.

Η ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός πληροφορεί τους φιλάθλους της ότι τα εισιτήρια του αγώνα της 3ης προκριματικής φάσης του UEFA Europa League με αντίπαλο τη Σαχτάρ Ντόνετσκ στο Ολυμπιακό Στάδιο «Σπύρος Λούης» (07/08, 9 μ.μ.) κυκλοφορούν ηλεκτρονικά από τη Δευτέρα 4 Αυγούστου 2025 στις 2 μ.μ..

Αναλυτικά οι τιμές των εισιτηρίων του αγώνα με τη Σαχτάρ Ντόνετσκ έχουν ως εξής:

ΘΥΡΕΣ TIMH

17/ 19 10 €

3/15 15 €

5/13 20 €

7/11 35 €

9 60 €

29 80 €

P1/P2 250 €

*Στην τιμή που αναγράφεται στον πίνακα συμπεριλαμβάνεται και το πόσο των 5 ευρώ που αφορά την ενίσχυση του Ερασιτέχνη.

Η διάθεση τους θα γίνεται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΜΕΣΩ INTERNET. ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ ΤΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ ΣΑΣ.

Για την αγορά κάθε εισιτηρίου είναι υποχρεωτική η καταχώρηση του ονόματος και του αριθμού ΑΜΚΑ κάθε φιλάθλου. Μετά από σχετική κυβερνητική απόφαση δεν θα είναι δυνατή η είσοδος στο γήπεδο χωρίς τη χρήση της εφαρμογής Gov.gr Wallet στη συσκευή του κινητού τους τηλεφώνου.

Ως εκ τούτου, είναι απαραίτητο όσοι δεν την έχουν εγκαταστήσει ακόμα, να το πράξουν άμεσα. Η εφαρμογή Gov.gr Wallet είναι διαθέσιμη για λήψη από το Google Play και το App Store, με την προϋπόθεση ότι ο χρήστης είναι εγγεγραμμένος στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (Ε.Μ.Επ.).

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός δεν εμπλέκεται στη διαδικασία προσθήκης του ψηφιακού εισιτηρίου στο gov.gr Wallet από τη στιγμή της αγοράς και μετά. Για οποιοδήποτε τεχνικό ζήτημα που μπορεί να προκύψει σχετικά με την προσθήκη στο Gov.gr Wallet, ή αν υπάρχουν δυσλειτουργίες ή άτομα που δεν έχουν πρόσβαση σε αυτό, παρακαλούμε να ανατρέξετε στο https://support.gov.gr/guide/.

Τα εισιτήρια για τους αγώνες του Παναθηναϊκού διατίθενται αποκλειστικά μέσω των επίσημων καναλιών του Παναθηναϊκού και της Ticketmaster. Η αγορά από μη εξουσιοδοτημένους πωλητές ενέχει κινδύνους εξαπάτησης με πλαστά εισιτήρια.

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία στείλτε mail στο info@paotickets.gr».