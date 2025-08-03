Επίσημα στον Παναθηναϊκό ο Ανάς Ζαρουρί

Στον Παναθηναϊκό με κάθε επισημότητα ο Ανάς Ζαρουρί!



Ο 24χρονος διεθνής Μαροκινός μεσοεπιθετικός, σχεδόν ένα 24ωρο μετά την άφιξη του στη χώρα μας, ανακοινώθηκε από την «πράσινη» ΠΑΕ με το deal να αφορά τον δανεισμό του από τη Λανς με οψιόν αγοράς για το επόμενο καλοκαίρι.

Έτσι ο Ζαρουρί γίνεται η έκτη μεταγραφική προσθήκη του «τριφυλλιού» στο φετινό μεταγραφικό παζάρι, ενώ να σημειωθεί ότι θα φοράει τη φανέλα με τον αριθμό «9».

H ανακοίνωση του Παναθηναϊκού:

«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει τον δανεισμό, με οψιόν αγοράς, του Ανάς Ζαρουρί από τη γαλλική Λανς! Ο 24χρονος διεθνής Μαροκινός εξτρέμ αποτελεί την έκτη μετεγγραφική προσθήκη του καλοκαιριού.



Ο Ανάς γεννήθηκε στις 7 Νοεμβρίου 2000 στο Μέχελεν του Βελγίου. Παιδί Μαροκινών μεταναστών, ξεκίνησε από μικρή ηλικία στην ακαδημία ποδοσφαίρου της Μέχελεν, συνέχισε για μία διετία στην ακαδημία του Γάλλου παλιού ποδοσφαιριστή Ζαν Μαρκ Γκιγού και στα 14 του εντάχθηκε στη Ζούλτε Βάρεγκεμ. Στο βελγικό σύλλογο πάλεψε για μία θέση στην πρώτη ομάδα, αλλά τελικά τα πρώτα του επαγγελματικά βήματα έγιναν στα 19 του στη Λόμελ, σύλλογο που εξαγοράστηκε από το City Football Group της Μάντσεστερ Σίτι. Τον Ιανουάριο του 2021 τον απέκτησε η Σαρλερουά, κάνοντας το βήμα στη μεγάλη κατηγορία του Βελγίου.



Χρειάστηκε μόλις μία «γεμάτη» σεζόν ώστε να πάρει μετεγγραφή στην αγγλική Μπέρνλι. Στο «σκληρό» πρωτάθλημα της Championship κάνει σπουδαία σεζόν (34 συμμετοχές, 7 γκολ, 6 ασίστ), βοηθάει την ομάδα του να κερδίσει την άνοδο στην Premier League και γίνεται «μήλον της έριδος» μεταξύ Μαρόκο και Βελγίου για το ποια εθνική ανδρών θα επιλέξει. Αν και αγωνίστηκε σε όλες τις «μικρές» κατηγορίες εθνικών του Βελγίου, εν τέλει επιλέγει Μαρόκο και μάλιστα παίρνει συμμετοχή άμεσα στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2022!



Τη σεζόν 2023-24 προλαβαίνει να κάνει έξι συμμετοχές με τη Μπέρνλι στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου, αλλά τον Φεβρουάριο του 2024 δίνεται δανεικός στη Χαλ, επιστρέφοντας στη δεύτερη τη τάξει κατηγορία της Αγγλίας. Το καλοκαίρι του 2024 η γαλλική Λανς επενδύει στον Ζαρουρί και τον αγοράζει. Στο γαλλικό σύλλογο κατέγραψε 28 συμμετοχές και 2 γκολ.



Ο Ανάς θα έχει στον Παναθηναϊκό τη φανέλα με τον αριθμό 9.



Καλωσορίζουμε τον Ανάς στην οικογένεια του Παναθηναϊκού!»

