Παναθηναϊκός: «Μαροκινές ρίζες, παγκόσμια όνειρα, πράσινο μέλλον»

Ο Ανάς Ζαρουρί αποτελεί ποδοσφαιριστή του Παναθηναϊκού με κάθε επισημότητα, με τους «πράσινους» να ανακοινώνουν την απόκτησή του από τη Λανς!



Η συμφωνία προβλέπει δανεισμό με οψιόν αγοράς ενόψει του επόμενου καλοκαιριού, με τον Παναθηναϊκό να καλωσορίζει τον 24χρονο εξτρέμ με ένα βίντεο στα social media.

«Μαροκινές ρίζες, παγκόσμια όνειρα, πράσινο μέλλον», γράφει χαρακτηριστικά η λεζάντα της ανάρτησης, με τον Ζαρουρί να ποζάρει για πρώτη φορά με τα πράσινα!



Δείτε το βίντεο:

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.