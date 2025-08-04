Παναθηναϊκός: Ποιοι οι υποψήφιοι αντίπαλοι και η θέση του στα Play Off

Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει την ευρωπαϊκή του στον 3ο προκριματικό γύρο του Europa League, όπου θα αντιμετωπίσει τη Σαχτάρ Ντόνετσκ. Σήμερα, Δευτέρα 5 Αυγούστου, στις 14:00 και 15:00 αντίστοιχα, θα διεξαχθούν οι κληρώσεις των Play Off για το Europa League και το Conference League, όπου το «τριφύλλι» περιμένει να μάθει τους επόμενους αντιπάλους του.

