Παναθηναϊκός: Ποιοι οι υποψήφιοι αντίπαλοι και η θέση του στα Play Off

Οι πιθανές μονομαχίες του Παναθηναϊκού και η θέση του ως ισχυρός στα Play Offs

Παναθηναϊκός

Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει την ευρωπαϊκή του στον 3ο προκριματικό γύρο του Europa League, όπου θα αντιμετωπίσει τη Σαχτάρ Ντόνετσκ. Σήμερα, Δευτέρα 5 Αυγούστου, στις 14:00 και 15:00 αντίστοιχα, θα διεξαχθούν οι κληρώσεις των Play Off για το Europa League και το Conference League, όπου το «τριφύλλι» περιμένει να μάθει τους επόμενους αντιπάλους του.

Πηγή: skai.gr

TAGS: Παναθηναϊκός
