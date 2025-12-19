Ο bwinΣΠΟΡ FM 94,6 μεταφέρει τη δράση από ντέρμπι και ματς του πρωταθλήματος

Το ντέρμπι ΠΑΟΚ-Παναθηναϊκός και όλα τα ματς του ελληνικού πρωταθλήματος παίζονται στο γήπεδο του bwinΣΠΟΡ FM 94,6!
Την Κυριακή (21/12) τα βλέμματα στρέφονται στην Τούμπα για την μονομαχία ανάμεσα στον «δικέφαλο» του βορρά και τους «πράσινους» στις 19:30, στο πιο σημαντικό παιχνίδι της ημέρας.
Στις 21:00 η ΑΕΚ υποδέχεται τον ΟΦΗ στη Νέα Φιλαδέλφεια, ενώ νωρίτερα στις 17:30 στη Λάρισα η τοπική ομάδα φιλοξενεί τον Ατρόμητο.
Σε αγωνιστικό ρυθμό, όμως, μπαίνουμε από το Σάββατο (20/12). Στις 20:30 ο πρωτοπόρος Ολυμπιακός αντιμετωπίζει στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» την Κηφισιά, με την αυλαία να ανοίγει στις 16:00 με την αναμέτρηση Αστέρας AKTOR-Άρης και τη δράση να συνεχίζεται δύο ώρες αργότερα, στις 18:00, με το ματς Βόλος-Παναιτωλικός.
Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται την Δευτέρα (22/12) στις 18:00 με τον αγώνα Πανσερραϊκός-Λεβαδειακός.
Μετά το τελευταίο σφύριγμα, ακολουθούν σχόλια και αναλύσεις αλλά και οι δικές σας απόψεις, όταν ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές.
Ζήστε φάση προς φάση το μεγάλο ντέρμπι ΠΑΟΚ-Παναθηναϊκός και όλη την ένταση του πρωταθλήματος ποδοσφαίρου, εδώ. Στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6.
