Ο bwinΣΠΟΡ FM 94,6 μεταφέρει τη δράση από ντέρμπι και ματς του πρωταθλήματος

Την Κυριακή (21/12) τα βλέμματα στρέφονται στην Τούμπα για την μονομαχία ανάμεσα στον «δικέφαλο» του βορρά και τους «πράσινους» στις 19:30, στο πιο σημαντικό παιχνίδι της ημέρας.

Στις 21:00 η ΑΕΚ υποδέχεται τον ΟΦΗ στη Νέα Φιλαδέλφεια, ενώ νωρίτερα στις 17:30 στη Λάρισα η τοπική ομάδα φιλοξενεί τον Ατρόμητο.

Σε αγωνιστικό ρυθμό, όμως, μπαίνουμε από το Σάββατο (20/12). Στις 20:30 ο πρωτοπόρος Ολυμπιακός αντιμετωπίζει στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» την Κηφισιά, με την αυλαία να ανοίγει στις 16:00 με την αναμέτρηση Αστέρας AKTOR-Άρης και τη δράση να συνεχίζεται δύο ώρες αργότερα, στις 18:00, με το ματς Βόλος-Παναιτωλικός.

Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται την Δευτέρα (22/12) στις 18:00 με τον αγώνα Πανσερραϊκός-Λεβαδειακός.

