Ολοκληρώθηκαν το βράδυ της Πέμπτης (18/12) οι 6 αγωνιστικές στη League Phase του Conference League κι έγιναν πλέον γνωστές οι 24 ομάδες που συνεχίζουν στις επόμενες φάσεις των νοκ-άουτ, όπως βέβαια και οι 12 που αποχαιρετούν την Ευρώπη.

Οι οκτώ πρώτες -ανάμεσα στις οποίες είναι και η ΑΕΚ η οποία τερμάτισε 3η στην τελική βαθμολογία μετά την επική ανατροπή και νίκη της επί της Κραϊόβα με 3-2- προκρίθηκαν απευθείας στους «16» (στις 12 και 19 Μαρτίου τα ματς) ενώ οι ομάδες που κατέλαβαν τις θέσεις 9-24, θα αναμετρηθούν στην ενδιάμεση φάση των νοκ-άουτ εισόδου στους «16» (19 και 26 Φεβρουαρίου).

Τα υποψήφια ζευγάρια είναι ήδη γνωστά και θα οριστικοποιηθούν στην κλήρωση που θα γίνει την Παρασκευή 16 Ιανουαρίου 2026 στο "House of European Football", την έδρα της UEFA στη Νιόν στην Ελβετία.

Οι οκτώ που προκρίθηκαν απευθείας στους «16»:

Στρασμπούρ

Ρακόβ

ΑΕΚ

Σπάρτα Πράγας

Ράγιο Βαγεκάνο

Σαχτάρ Ντόνετσκ

Μάιντς

ΑΕΚ Λάρνακας

Η κλήρωση της ενδιάμεσης φάσης:

1) Λoζάνη/Κρίσταλ Πάλας - Ζρίνσκι/Σίγκμα Όλομουτς

2) Λεχ Πόζναν/Σαμσουνσπόρ - Κουόπιο/Σκεντίγια

3) Τσέλιε/Αλκμάαρ - Νόα/Ντρίτα

4) Φιορεντίνα/Ριέκα - Γιαγκελόνια/Ομόνοια

Φάση των «16»

Νικητές 1 - Μάιντς ή ΑΕΚ Λάρνακας

Νικητές 2 - Ράγιο Βαγεκάνο ή Σαχτάρ Ντόνετσκ

Νικητές 3 - AEK ή Σπάρτα Πράγας

Νικητές 4 - Στρασμπούρ ή Ρακόβ

Οι ημερομηνίες των επόμενων φάσεων

Play off «νοκ άουτ» φάσης: 19 & 26 Φεβρουαρίου 2026

19 & 26 Φεβρουαρίου 2026 Φάση «16»: 12 & 19 Μαρτίου 2026

12 & 19 Μαρτίου 2026 Προημιτελικοί: 9 & 16 Απριλίου 2026

9 & 16 Απριλίου 2026 Ημιτελικοί: 30 Απριλίου & 7 Μαΐου 2026

30 Απριλίου & 7 Μαΐου 2026 Τελικός: 27 Μαΐου 2026 στη Λειψία

Πηγή: skai.gr

