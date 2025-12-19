Συγκλονιστική ΑΕΚάρα από άλλο πλανήτη, στους «16» την περιμένουν βράδια ιστορίας

Μυθική ΑΕΚ, έκανε συγκλονιστική ανατροπή και ως 3η στη League Phase είναι στους «16» του Conference League!

Τι κι αν βρέθηκε πίσω στο σκορ με 0-2 από την Κραϊόβα, η απίθανη Ένωση είχε ψυχικά αποθέματα, γύρισε από την κόλαση και με δύο γκολ στις καθυστερήσεις πήρε ιστορική νίκη με 3-2.

Οι Μπαϊαράμ και Τσικαλντάου είχαν δώσει το προβάδισμα στους Ρουμάνους, που πίστεψαν ότι θα έπαιρναν τη νίκη αλλά δεν είχαν υπολογίσει στο «δικέφαλο» που αρνήθηκε να τα παρατήσει! Αρχικά, μείωσε με τον Βίντα, στο 90'+8' ισοφάρισε με τον Κουτέσα και παρά το γεγονός ότι θα ήταν στην 8άδα ακόμα και με την ισοπαλία, ο απίθανος Βίντα κέρδισε πέναλτι που μετουσίωσε στο γκολ της ανατροπής ο Γιόβιτς.

Απίθανες στιγμές στην OPAP Arena, με τον κόσμο να μετατρέπει σε ηφαίστειο το γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας, αποθεώνοντας στο τέλος το σύνολο του Μάρκο Νίκολιτς που φέτος κάνει τα απίθανα... πιθανά!

Οι «κιτρινόμαυροι» θα αντιμετωπίσουν μία εκ των Τσέλιε (13η), Άλκμααρ (14η), Νόα (19η) ή Ντρίτα (20η), με την κλήρωση να γίνεται στις 16 Ιανουαρίου.

Στο μυαλό του κόουτς:

Με διάταξη 4-2-2-2 παρέταξε την ΑΕΚ ο Μάρκο Νίκολιτς. Στην εστία ο Στρακόσα, με τους Βίντα και Ρέλβας στο κέντρο της άμυνας, δεξί μπακ ο Ρότα και αριστερό ο Πήλιος. Στον άξονα της μεσαίας γραμμής οι Μαρίν και Μάνταλος, με τον Περέιρα (αριστερά) και τον Πινέδα (δεξιά) να κινούνται εσωτερικά μπροστά τους, ενώ ο Κοϊτά σε ρόλο περιφερειακού πίσω από τον Γιόβιτς, που ήταν στην κορυφή της επίθεσης.

Σχηματισμός 3-4-3 για την Κραϊόβα από τον Φιλίπε Κοέλιο. Στο τέρμα ο Ισένκο, με τριάδα στην άμυνα από τα δεξιά προς τα αριστερά τους Ρομάντσουκ, Σκρέτσιου και Μπαντέλι. Στα χαφ οι Μεκβαμπισβίλι, Τσικαλντάου, με αριστερό μπακ-χαφ τον Μπάνκου και δεξί τον Τέλες. Εξτρέμ οι Ετίμ (δεξιά) και Μπαϊαράμ (αριστερά), με σέντερ φορ τον Αλ Χαμλαουί.

Το ματς:

Η ΑΕΚ μπήκε πολύ δυνατά στην αναμέτρηση και μόλις στο 3’ είχε την πρώτη της μεγάλη ευκαιρία: ωραία συνεργασία του Κοϊτά με τον Μαρίν, ο οποίος είδε τέλεια στην περιοχή τον Πινέδα, που εκτέλεσε αλλά ο Ισένκο του είπε «όχι». Η φάση δεν τελείωσε, με τον Κοϊτά να κάνει το σουτ, που βρήκε στο δοκάρι.

Το πάνω χέρι στα πρώτα λεπτά το είχε η Ένωση με το boost που της έδινε ο κόσμος της και απείλησε με τις κεφαλιές των Πινέδα (8’) και Βίντα (10’). Μάλιστα, δευτερόλεπτα πριν συμπληρωθεί το πρώτο 20λεπτο ο Πινέδα ευνοήθηκε από την κόντρα, βρέθηκε σε ρόλο φορ και έκανε το σουτ, η μπάλα βρήκε στον Ρομάντσουκ και έφυγε λίγο πάνω πάνω από το οριζόντιο δοκάρι του Ισένκο.

Από εκεί και μετά η Κραϊόβα ισορρόπησε την κατάσταση, πήρε μέτρα και άρχισε να γίνεται απειλητική από τα πλάγια. Στο 26’ οι Ρουμάνοι κράτησαν εξαιρετικά την μπάλα στα πόδια τους και προωθήθηκαν με ιδανικό τρόπο από τα δεξιά, ο Τέλες έβγαλε τη σέντρα, με τον Ετίμ να κάνει το σουτ, που έβγαλε με υπερένταση ο Στρακόσα.

Έτσι, στο 30’ κατάφεραν να προηγηθούν στο σκορ με τον Μπαϊαράμ! Λάθος του Πινέδα στο ύψος της περιοχής, έδωσε το δικαίωμα στον Ετίμ να σουτάρει, με τον Στρακόσα να απομακρύνει και τον επιθετικό των φιλοξενούμενων να στέλνει, με εξουδετερωμένο τον Αλβανό γκολκίπερ, την μπάλα στα δίχτυα. Το 3-4-3 των Ρομάνων με τους ταχύτατους Τέλες (δεξιά) Μπάνκου (αριστερά) δημιουργούσε υπεραριθμίες, ενώ στο 38’ η κεφαλιά του Αλ Χαμλαουί πέρασε λίγο άουτ σε μια ακόμη καλή στιγμή της Κραϊόβα.

Στο 45’ ο Γιόβιτς με δυνατή κεφαλιά ανάγκασε τον Ισένκο να προχωρήσει σε μεγάλη επέμβαση, με τον Τέλες να απαντάει στη φάση του Σέρβου με σουτ στην κίνηση, που έφυγε λίγο δίπλα από το δεξί δοκάρι του Στρακόσα. Κάπως έτσι ολοκληρώθηκε το πρώτο μέρος, με τους φιλοξενούμενους να πηγαίνουν στα αποδυτήρια με το προβάδισμα.

Ο Γιόβιτς με το ξεκίνημα του δευτέρου μέρους δεν βρήκε όπως θα ήθελε την μπάλα από το γύρισμα του Πήλιου, ενώ στο 51' ο Μαρίν εκτέλεσε το φάουλ, ο Σέρβος φορ με πολύ δύσκολο τρόπο πήρε την σκαστή κεφαλιά, που πέρασε λίγο άουτ. Η Κραϊόβα, σε αντίθεση με την ΑΕΚ, ήταν αποτελεσματική στις ευκαιρίες της και στο 59' σημείωσε το 2-0! Υποδειγματική αντεπίθεση των Ρουμάνων, ο Τσικαλντάου πήρε την κόντρα από τον Ρέλβας και με άψογο τελείωμα έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, με την Ένωση να πληρώνει την κακή της επιστροφή.

Στο 64' ο Νίκολιτς γύρισε τη διάταξη σε 4-2-3-1 με την είσοδο των Ελίασον και Κουτέσα στο ματς και ένα λεπτό αργότερα (65') μείωσε σε 2-1 με την κεφαλιά του Βίντα από την εκτέλεση κόρνερ του Μαρίν! Ο «δικέφαλος» έγινε ζωηρός επιθετικά με την αλλαγή σχηματισμού, αλλά η Κραϊόβα αμυνόταν αποτελεσματικά. Ο Βίντα που είχε προωθηθεί επιθετικά στο 85' επιχείρησε μια ακόμη κεφαλιά, με τον Ισένκο να μπλοκάρει σταθερά, ενώ ο Κρουασβίλι έδωσε στο τέλος οκτώ λεπτά καθυστερήσεων.

Στον επιπλέον χρόνο η ΑΕΚ έκανε μυθικά πράγματα, φτάνοντας σε μια ιστορική νίκη! Όχι μόνο ισοφάρισε με την κεφαλιά του Κουτέσα στο 90'+8' από τη σέντρα του Ελίασον, στο 90'+15' ο Βίντα κέρδισε πέναλτι, ο Γιόβιτς ολοκλήρωσε την τρομερή ανατροπή που έστειλε στα ουράνια τον κόσμο της ΑΕΚ!

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.