«Συμφώνησε με Μόντε Μόρις ο Ολυμπιακός»

Τον γκαρντ που έψαχνε φέρεται να βρήκε ο Ολυμπιακός, που σύμφωνα με διεθνή δημοσιεύματα, είναι κοντά στην απόκτηση του Μόντε Μόρις.

Όπως αναφέρει το Telesport, οι «ερυθρόλευκοι» συμφώνησαν με τον 30χρονο Αμερικανό, ο οποίος τους είχε απασχολήσει και τους προηγούμενους μήνες.

Ο Μόρις αποτέλεσε για μικρό χρονικό διάστημα μέλος των Ιντιάνα Πέισερς, μετρώντας έξι συμμετοχές μεταξύ 6 και 20 Νοεμβρίου, πριν μείνει ελεύθερος. Στα ματς αυτά, είχε κατά μέσο όρο τρεις πόντους, 1,2 ριμπάουντ και 1,5 ασίστ.

Στο παρελθόν, έχει αγωνιστεί επίσης σε Ντένβερ Νάγκετς, Ουάσιγκτον Γουίζαρντς, Ντιτρόιτ Πίστονς, Μινεσότα Τίμπεργουλβς και Φίνιξ Σανς, με την ενδεχόμενη συνεργασία του με τους Πειραιώτες να τον φέρνει για πρώτη φορά εκτός ΗΠΑ.

🚨 BREAKING: Olympiacos has solved a major issue!



According to Telesport exclusive sources, Monte Morris has reached an agreement with Olympiacos for the remainder of the season. The former NBA guard will sign a contract worth $900,000 for that period. 👀



A huge addition for… pic.twitter.com/NqvOkqzXAp — TeleSport.rs (@TelesportRS) December 9, 2025

