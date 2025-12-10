Λογαριασμός
«Συμφώνησε με Μόντε Μόρις ο Ολυμπιακός»

Κοντά στην απόκτηση του Μόντε Μόρις φέρεται να βρίσκεται ο Ολυμπιακός, που δείχνει να βρήκε τον γκαρντ που έψαχνε

Μόρις

Τον γκαρντ που έψαχνε φέρεται να βρήκε ο Ολυμπιακός, που σύμφωνα με διεθνή δημοσιεύματα, είναι κοντά στην απόκτηση του Μόντε Μόρις.

Όπως αναφέρει το Telesport, οι «ερυθρόλευκοι» συμφώνησαν με τον 30χρονο Αμερικανό, ο οποίος τους είχε απασχολήσει και τους προηγούμενους μήνες.

Ο Μόρις αποτέλεσε για μικρό χρονικό διάστημα μέλος των Ιντιάνα Πέισερς, μετρώντας έξι συμμετοχές μεταξύ 6 και 20 Νοεμβρίου, πριν μείνει ελεύθερος. Στα ματς αυτά, είχε κατά μέσο όρο τρεις πόντους, 1,2 ριμπάουντ και 1,5 ασίστ.

Στο παρελθόν, έχει αγωνιστεί επίσης σε Ντένβερ Νάγκετς, Ουάσιγκτον Γουίζαρντς, Ντιτρόιτ Πίστονς, Μινεσότα Τίμπεργουλβς και Φίνιξ Σανς, με την ενδεχόμενη συνεργασία του με τους Πειραιώτες να τον φέρνει για πρώτη φορά εκτός ΗΠΑ.

Πηγή: sport-fm.gr

