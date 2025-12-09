Λογαριασμός
Ποιος άλλος; Πολυτιμότερος του MLS για δεύτερη σερί χρονιά ο Μέσι

Ο Αργεντινός σταρ οδήγησε την Ίντερ Μαϊάμι στην κατάκτηση του τίτλου στο MLS και αναδείχθηκε ΜVP της διοργάνωσης για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά

Λιονέλ Μέσι

Πριν λίγες μέρες, η Ίντερ Μαϊάμι του Λιονέλ Μέσι επικράτησε 3-1 των Βανκούβερ Γουάιτκαπς στον μεγάλο τελικό των playoffs του MLS και κατέκτησε τον τίτλο για πρώτη φορά στην ιστορία της.
Όπως ήταν λογικό και αναμενόμενο, ο Αργεντινός σούπερ σταρ αναδείχθηκε πολυτιμότερος παίκτης του πρωταθλήματος, καθώς κέρδισε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το βραβείο Landon Donovan MVP, το οποίο απονέμεται από το 1996.
Ο «Pulga» τερμάτισε μπροστά από τον Δανό Άντερς Ντρέιερ (San Diego FC) και τον διεθνή επιθετικό από την Γκαμπόν Ντένις Μπουάνγκα (Los Angeles FC), όπως ανέφερε το MLS.
Ο 38χρονος νικητής του Παγκοσμίου Κυπέλλου τερμάτισε τόσο ως ο πρώτος σκόρερ του πρωταθλήματος (29 γκολ) όσο και ως ο πρώτος σε τελικές πάσες (19 ασίστ, ισόβαθμος με τον Ντρέιερ) αυτή τη σεζόν, κερδίζοντας πανάξια το βραβείο του MVP.

Πηγή: sport-fm.gr

