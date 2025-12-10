Champions League: Μόνο η νίκη της Μονακό επί της Γαλατά δεν ευνόησε τον Ολυμπιακό

Σχετικά ευνοϊκά ήταν τα αποτελέσματα του Champions League, με εξαίρεση το 1-0 της Μονακό επί της Γαλατά, για τον Ολυμπιακό. Η ομάδα του Πειραιά είναι 26η στη βαθμολογία, ένα βαθμό πίσω από την προνομιούχο 24η θέση.



Τα αποτελέσματα της πρώτης ημέρας της 6ης αγωνιστικής

Καϊράτ-Ολυμπιακός 0-1

Μπάγερν Μονάχου-Σπόρτινγκ Λισαβόνας 3-1

Αταλάντα-Τσέλσι 2-1

Μπαρτσελόνα-Άιντραχτ Φρανκφούρτης 2-1

Ίντερ-Λίβερπουλ 0-1

Μονακό-Γαλατασαράι 1-0

PSV-Ατλέτικο Μαδρίτης 2-3

Τότεναμ-Σλάβια Πράγας 3-0

Ουνιόν Σεντ Γκιλουάζ-Μαρσέιγ 2-3

