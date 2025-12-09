Κοντά στους «16» του Challenge Cup βόλεϊ ανδρών ο ΠΑΟΚ. Ο «δικέφαλος» νίκησε 3-1 σετ τον Παφιακό στην Κύπρο στο πρώτο ματς των «32» της διοργάνωσης και χρειάζεται νίκη με οποιοδήποτε σκορ ή ήττα με 3-2 σετ στη ρεβάνς στο «παλατάκι» στις 7 Γενάρη για να προκριθεί στην επόμενη φάση.



Κορυφαίος του «δικεφάλου» ήταν ο Ερνάντες, ενώ ο Τζέντρικ στο ντεμπούτο του με τα ασπρόμαυρα κυριάρχησε στο φιλέ.

Καθοριστική ήταν και η συμβολή των Κοκκινάκη και Κοβάσεβιτς, με τον Σέρβο ακραίο να αλλάζει την εικόνα της ομάδας του, ερχόμενος από τον πάγκο.





Τα σετ: 25-21, 23-25, 21-25, 17-25

