Συγκλονιστικός Ρούμπιο για όσα συμβαίνουν στη Γάζα: «Πεθαίνουν παιδιά...»

Τη μεγάλη ευαισθησία του έδειξε ο Ρίκι Ρούμπιο. Ο έμπειρος Ισπανός γκαρντ μίλησε στη media day της Μπανταλόνα και πήρε θέση για όσα συμβαίνουν στη Λωρίδα της Γάζας από τις στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ, τονίζοντας πως δεν μπορεί απλά η ζωή της ανθρωπότητας να συνεχίζεται ενώ λαμβάνουν χώρα τέτοια γεγονότα.

«Ο κόσμος πρέπει να σταματήσει. Είναι αδιανόητο οι άνθρωποι να συνεχίζουν με τη φυσιολογική, καθημερινή ζωή τους, γνωρίζοντας ότι συμβαίνουν αυτά τα πράγματα», είπε αρχικά και συνέχισε:

«Πρέπει να πάρουν θέση οι άνθρωποι που βρίσκονται στην εξουσία. Όλοι πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε, αλλά πρέπει επίσης να βασιστούμε σε εκείνους που μπορούν πραγματικά να κάνουν κάτι γι’ αυτή την κατάσταση. Εμείς ως λαός πρέπει να υψώσουμε τη φωνή μας, όλοι πρέπει να κάνουμε το καθήκον μας».

Στην τελική του τοποθέτηση, ανέφερε: «Το αν θα παίξει σε μια διοργάνωση μια ομάδα δεν έχει σημασία, αυτό που συμβαίνει ξεπερνά το μπάσκετ. Πρόκειται για ζωές, για παιδιά που πεθαίνουν και είναι αδιανόητο ότι μπορούμε να συνεχίσουμε. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί και να προσπαθούμε να βοηθήσουμε τους ανθρώπους που περνούν μια δύσκολη περίοδο».

