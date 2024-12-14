Αλληλοεξουδετερώθηκαν και αρκέστηκαν στον βαθμό της «λευκής» ισοπαλίας Ατρόμητος και ΟΦΗ.

Σε ένα ματς που είχε αργό ρυθμό στο συντριπτικά μεγαλύτερο μέρος της διάρκειας του και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί κάποιος να πει ότι διεκδικεί δάφνες ποιότητας, οι δύο ομάδες έμειναν «άσφαιρες» (0-0) στο Περιστέρι, προσθέτοντας από έναν βαθμό στα... σακούλια τους, αλλά χάνοντας την ευκαιρία να βελτιώσουν τη θέση τους στην προσπάθειά τους να ολοκληρώσουν την κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος στις θέσεις «5-8».

Έτσι, μετά τη λήξη του ματς ο Ατρόμητος παρέμεινε στην 7η θέση με 19 βαθμούς και για την επόμενη αγωνιστική θα ταξιδέψει στη Θεσσαλονίκη για να αντιμετωπίσει τον ΠΑΟΚ, ενώ ο ΟΦΗ είναι 8ος, έχοντας μαζέψει δύο βαθμούς λιγότερους από τους Περιστεριώτες και πλέον στρέφει την προσοχή του στον πρώτο προημιτελικό του για το Κύπελλο, κόντρα στην Παναχαϊκή.

Στο μυαλό των κόουτς:

Με 4-2-3-1 παρέταξε τους γηπεδούχους ο Πάμπλο Γκαρσία, ο οποίος είχε για μοναδικό απών τον Μανσούρ. Ο Χουτεσιώτης ξεκίνησε κάτω από τα δοκάρια, με τους Κίνι, Μπρόρσον, Σταυρόπουλο και Αθανασίου τετράδα άμυνας. Ουεντραόγκο και Καραμάνης ξεκίνησαν ως δίχυμο στον άξονα, με τον Μπάκου δεξί εξτρέμ, τον Ουάρντα αριστερό και τον Γιουμπιτάνα πίσω από τον Καρλίτος.

Ίδιο σύστημα επέλεξε και ο Ράσταβατς, έχοντας να διαχειριστεί τις απουσίες των Μπρεσάν, Σαλσέδο, Μπαΐνοβιτς, Νους, Μπάουμαν και Σωτηρίου. Ο Χριστογεώργος αντικατέστησε τον Ναούμοφ κάτω από τα δοκάρια, οι Μαρινάκης, Λαμπρόπουλος, Σίλβα και Χατζηθεοδωρίδης ήταν οι τέσσερις στην άμυνα, ενώ οι Μπάκιτς, Καραχάλιος ξεκίνησαν στον άξονα. Σενγκέλια, Φούντας και Ριέρα αποτέλεσαν την τριάδα πίσω από τον πιο προωθημένο Γιουνγκ.

Το ματς:

Αμφίρροπη στα πρώτα της λεπτά η αναμέτρηση, με τον Ατρόμητο να φτιάχνει την πρώτη τελική στο 5’, όταν μετά από συρτό γύρισμα του Ουάρντα ο Γιουμπιτάνα καθυστέρησε πριν πασάρει στον Καραμάνη, ο οποίος σούταρε πολύ άστοχα από καλή θέση.

Ο ΟΦΗ «απάντησε» στο 8’ και μετά από ένα λάθος του Καραμάνη μια γρήγορη αντεπίθεσή του, με τον Φούντα να μην πιάνει γεμάτο σουτ και να πλασάρει στην κίνηση πάνω στον Σταυρόπουλο, ενώ στη συνέχεια της φάσης ο Σενγκέλια σούταρε ελάχιστα δίπλα από το αριστερό δοκάρι του Χουτεσιώτη.

Ισορροπημένο το ματς στο πρώτο του εικοσάλεπτο, με τις δύο ομάδες να προσπαθούν να πάρουν την μπάλα και να δημιουργήσουν, ενώ η επόμενη τελική ήρθε στο 18’, όταν ο Αθανασίου βρήκε χώρο και σούταρε από μακριά, αλλά με την μπάλα να παίρνει εξωτερικό φάλτσο πριν καταλήξει άουτ.

Στο 32’ ο Λαμπρόπουλος έκοψε τελευταία στιγμή προ του Μπάκου μια ωραία έμπνευση για μπαλιά-τρύπα του Αθανασίου, ενώ στο 34’ ο Φούντας πάσαρε για τον Γιουνγκ και εκείνος έκανε το γύρισμα, με τον Μπρόρσον να κάνει το «τσαφ» και με τον Ριέρα να αιφνιδιάζεται και να μην βγάζει τελική.

Στο 40’ και μετά από μια γρήγορη αντεπίθεση του ΟΦΗ, ο Γιουνγκ έκανε το γύρισμα και ο Φούντας ανατράπηκε από τον Κίνι πριν προλάβει να πλασάρει, με τον Σιδηρόπουλο να δίνει πέναλτι. Ωστόσο, μετά από εισήγηση των VAR, Φωτιά και Πουλικίδη, πήγε να δει ριπλέι της φάσης, αποφασίζοντας τελικά να μην καταλογίσει την εσχάτη των ποινών. Το πρώτο ημίχρονο ολοκληρώθηκε με μια ευκαιρία του Ατρόμητο, αφού στο 45’+2’ ο Καρλίτος πήρε την πάσα του Γιουμπιτάνα, σουτάροντας με δύναμη στην εξωτερική πλευρά των διχτύων, από πολύ πλεονεκτική θέση.

Ο Ατρόμητος μπήκε πιο δυνατά στο δεύτερο ημίχρονο, φτιάχνοντας ευκαιρία για να ανοίξει το σκορ στο 48’, όταν ο Καρλίτος μπήκε στη μεγάλη περιοχή και σούταρε εκατοστά δίπλα από την εστία των φιλοξενούμενων. Ο Μίχορλ στάθηκε άτυχος, αφού μπήκε στο ματς ως αλλαγή με την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου, αλλά αποχώρησε τραυματίας στο 52’. Στο 56’ ο Ριέρα εκμεταλλεύτηκε μια λάθος εκτίμηση του Κίνι και μπήκε στη μεγάλη περιοχή, αλλά καθυστέρησε να αποφασίσει τι να κάνει και κόπηκε, ενώ στο 59’ ο Μπάκιτς έκανε το λάθος, αλλά ο Μπάκου δεν εκμεταλλεύτηκε, αφού νικήθηκε από τον Χριστογεώργο.

Με τον ρυθμό να παραμένει αργός, ο Ατρόμητος απείλησε ξανά στο 72’, όταν μετά από μια εκτέλεση φάουλ του Έντερ, η κεφαλιά του Σταυρόπουλου πέρασε άουτ, ενώ στο 79’ ο Ουάρντα εκτέλεσε φάουλ από πολύ καλή θέση, πάνω στον Χριστογεώργο. Στο τελευταίο δεκάλεπτο οι ομάδες προσπάθησαν περισσότερο να βρουν το γκολ που θα τους έδινε τη νίκη, χωρίς επιτυχία.

Στο 84' ο Φαν Βέερτ σούταρε με δύναμη ψηλά άουτ από καλή θέση, στο 90' ο ΟΦΗ απάντησε, με τον Αμπάντα να κάνει το συρτό γύρισμα και με τον Φούντα να πλασάρει στην κίνηση, βλέποντας τον Σταυρόπουλο να βάζει την κόντρα και να διώχνει σε κόρνερ, ενώ στην τελευταία φάση του ματς λίγο έλειψε ο Ατρόμητος να πάρει το τρίποντο, με τον Αθανασίου να εκτελεί φάουλ και με τον Φαν Βέερτ να παίρνει την κεφαλιά, στέλνοντας όμως την μπάλα πάνω στον Χριστογεώργο.

Περισσότερα σε λίγο...

Οι συνθέσεις των ομάδων:

Ατρόμητος (Πάμπλο Γκαρσία): Xουτεσιώτης – Κίνι, Μπρόρσον, Σταυρόπουλος, Αθανασίου – Ουεντραόγκο, Καραμάνης (64’ Τσιγγάρας) – Μπάκου, Γιουμπιτάνα (46’ Μίχορλ, 52’ Έντερ), Ουάρντα (83’ Καλοσκάμης) – Καρλίτος (64’ Φαν Βέερτ)

ΟΦΗ (Μίλαν Ράσταβατς): Χριστογεώργος – Μαρινάκης, Σίλβα, Λαμπρόπουλος, Χατζηθεοδωρίδης (74’ Αμπάντα) – Καραχάλιος, Μπάκιτς – Σενγκέλια, Φούντας (90’+1’ Αποστολάκης), Ριέρα (70’ Νέιρα) – Γιούνγκ.

