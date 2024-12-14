Αποφασισμένη να συσπειρώσει την ομάδα και τον κόσμο μετά τα πολύ άσχημα αποτελέσματα είναι η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR. Η διοίκηση των πρωταθλητών Ευρώπης και Ελλάδας, αποφάσισε, αναλογιζόμενη το ντεφορμάρισμα της ομάδας, να βοηθήσει στην έλευση του κόσμου στο κλειστό του ΟΑΚΑ στα ματς της επόμενη εβδομάδας με Αρμάνι (17/12) και Μπασκόνια (19/12), κάνοντας έκπτωση 50% στα εισιτήρια των δυο αναμετρήσεων!

Επιπροσθέτως, η ΚΑΕ Παναθηναϊκός ΑΚΤΟR, μερίμνησε και για τους οπαδούς της ομάδας οι οποίοι υπέστησαν την «αναίτια», όπως αναγράφεται στην ανακοίνωση, ταλαιπωρία στην Κωνσταντινούπολη και το ματς με την Εφές, αφού τους δίνει προσκλήσεις για δυο ματς!

Η ανακοίνωση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR:

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR, θέλοντας να ευχαριστήσει εμπράκτως τους φιλάθλους της για την συγκλονιστική τους στήριξη σε όλα τα γήπεδα σε Ελλάδα και Ευρώπη, ανεξαρτήτως των αποτελεσμάτων και της αγωνιστικής φόρμας της ομάδας μας, τους παρέχει τη δυνατότητα αγοράς εισιτηρίων για τις αναμετρήσεις της επόμενης εβδομάδας με την EA7 Emporio Armani Milan (17/12, 21:15) και την Baskonia Vitoria-Gasteiz (19/12, 19:45) με έκπτωση 50%!

Μπείτε στην επίσημη εφαρμογή της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR, το CLUB 1908 και εισάγοντας τον κωδικό «EUROLEAGUE50» στο καθορισμένο πεδίο της πλατφόρμας αγοράς εισιτηρίων επωφεληθείτε της έκπτωσης.

Σημειώνεται πως οι φίλαθλοι που έχουν ήδη προμηθευτεί το εισιτήριό τους για τις αναμετρήσεις με την EA7 Emporio Armani Milan (17/12, 21:15) και την Baskonia Vitoria-Gasteiz (19/12, 19:45) αλλά και του πακέτου December Pass χωρίς την προαναφερθείσα έκπτωση, θα έχουν τη δυνατότητα από την Τρίτη 17/12 μέχρι την Κυριακή 22/12 να επωφελούνται έκπτωσης 50% για τα εισιτήρια του αγώνα με τη Virtus Segafredo Bologna (3/1, 21:15) ή με την Partizan Mozzart Bet Belgrade (9/1, 21:15), εισάγοντας τον «Public Code» του εισιτηρίου τους στο καθορισμένο πεδίο της πλατφόρμας αγοράς εισιτηρίων.

Παράλληλα, ως μια ελάχιστη ένδειξη σεβασμού προς τους φιλάθλους μας, οι οποίοι ταξίδευσαν στην Κωνσταντινούπολη, αλλά έμειναν ΑΝΑΙΤΙΑ εκτός γηπέδου, με αποκλειστική υπαιτιότητα της τουρκικής αστυνομίας και της γηπεδούχου ομάδας, γνωρίζοντας μεγάλη ταλαιπωρία, όποιος εξ’ αυτών στείλει το εισιτήριό του από τον αγώνα με την Anadolu Efes στη διεύθυνση tickets@paobc.gr ή επιβεβαιώσει την αγορά του με οποιονδήποτε τρόπο με το τμήμα εισιτηρίων της ΚΑΕ θα έχει τη δυνατότητα να λάβει μια πρόσκληση για τον αγώνα με με τη Virtus Segafredo Bologna (3/1, 21:15) ή την Partizan Mozzart Bet Belgrade (9/1, 21:15).

Σημειώνεται πως τη Δευτέρα 16/12 η προσφορά «Monday Offer» δεν θα περιλαμβάνει τους αγώνες με την EA7 Emporio Armani Milan (17/12, 21:15) και την Baskonia Vitoria-Gasteiz (19/12, 19:45).

Κατά την αγορά του εισιτηρίου σας λάβετε υπόψιν σας τα εξής:

•Προϋπόθεση για την αγορά κάθε μεμονωμένου εισιτηρίου, αποτελεί η απόκτηση της ετήσιας συνδρομής των 20€ για το CLUB 1908, το official loyalty mobile application, το οποίο είναι διαθέσιμο και προσφέρει μοναδικά προνόμια και δώρα στους φίλους του Παναθηναϊκού AKTOR. Δείτε εδώ σχετικά

*Όσοι έχουν ήδη αγοράσει την ετήσια συνδρομή τους για το Club 1908, αρκεί απλώς να συμπληρώσουν τον κωδικό membership που έχουν λάβει, στο σχετικό πλαίσιο εντός της Ticketmaster, κατά τη διαδικασία αγοράς του μεμονωμένου εισιτηρίου τους.

**Οι κάτοχοι των εισιτηρίων διαρκείας έχουν ήδη εξασφαλίσει τις δυνατότητες και τις αποκλειστικές παροχές του Club1908!

Σχετικά με τη διαδικασία λήψης του εισιτηρίου στο κινητό του καθενός από εσάς, υπενθυμίζεται ότι μετά την αγορά του, είναι απαραίτητη η ταυτοποίηση μέσω της εφαρμογής Gov Wallet, ως εξής:

Για τους Έλληνες πολίτες τα βήματα είναι τα εξής:

Συνδεθείτε στην εφαρμογή "Gov Wallet" με τους κωδικούς του taxis net.

Εισάγετε τον κωδικό του εισιτηρίου σας, σύμφωνα με τις οδηγίες της εφαρμογής.

Για αλλοδαπούς, Έλληνες του εξωτερικού και άνω των 67 ετών:

Παρακαλείσθε όπως κατευθυνθείτε προς τα εκδοτήρια (boxoffice) του γηπέδου την ημέρα του αγώνα, για να πραγματοποιείται η ταυτοποίηση.

Υπενθυμίζεται σχετικά:

Για οποιαδήποτε απορία ή πρόβλημα στη διαδικασία https://support.gov.gr/.

Η έγκαιρη ταυτοποίηση των εισιτηρίων είναι σημαντική για την αποφυγή καθυστερήσεων και την εξασφάλιση της καλύτερης δυνατής εμπειρίας για όλους τους φιλάθλους.

Τρόποι διάθεσης εισιτηρίων:

-Αποκλειστικά μέσω της επίσημης εφαρμογής της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR, CLUB 1908.

*Επίσημα σημεία πώλησης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR είναι μόνο τα παραπάνω. Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR δεν φέρει ευθύνη για εισιτήρια που έχουν αγοραστεί από άλλα κανάλια πώλησης.

**Σημειώνεται πως στους αγώνες της Euroleague, η είσοδος των παιδιών άνω των τριών ετών γίνεται αποκλειστικά με την επίδειξη ξεχωριστού εισιτηρίου και σε καμία περίπτωση με αυτό του γονέα.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.