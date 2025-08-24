Superleague: Πολλές ευκαιρίες, ένα γκολ... ο ΠΑΟΚ 1-0 τη Λάρισα

Ο ΠΑΟΚ μπήκε με το δεξί στη νέα σεζόν της Stoiximan Super League, νικώντας 1-0 την ΑΕΛ Novibet στην Τούμπα και γεμίζοντας ψυχολογία ενόψει της κρίσιμης ρεβάνς με τη Ριέκα για τα playoffs του Europa League.

Ο Δικέφαλος δημιούργησε πληθώρα ευκαιριών, όμως ο εξαιρετικός Μελίσσας κατέβασε… ρολά, κρατώντας το σκορ σε χαμηλά επίπεδα. Τη λύση έδωσε ο Ντεσπόντοφ, ο οποίος χρειάστηκε μόλις δύο λεπτά παρουσίας στο γήπεδο για να βρει δίχτυα και να χαρίσει τη νίκη στην ομάδα του.

Ο Κωνσταντέλιας έδωσε ακόμα μια... παράσταση, με ποδόσφαιρο γεμάτο έμπνευση, ενώ το ντεμπούτο του πραγματοποίησε ο Γιακουμάκης, ο οποίος λίγο έλειψε να χριστεί και σκόρερ.

Στο… μυαλό των κόουτς:

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου προχώρησε σε μερικό ροτέισον συγκριτικά με το παιχνίδι κόντρα στη Ριέκα, κάνοντας τέσσερις αλλαγές, οι τρεις στην άμυνα. Στο 4-2-3-1 λοιπόν του Ρουμάνου ο Παβλένκα ξεκίνησε κάτω από τα δοκάρια, με τους Σάστρε, Λόβρεν, Μιχαηλίδη και Τέιλορ να απαρτίζουν την τετράδα της άμυνας. Μεϊτέ-Οζντόεφ το δίδυμο στα χαφ, με τον Χατσίδη στο δεξί άκρο της επίθεσης, τον Ζίβκοβιτς στο αριστερό και τον Κωνσνταντέλια σε ελεύθερο ρόλο πίσω από τον προωθημένο Τσάλοφ.

Από την άλλη, ο Γιώργος Πετράκης παρέταξε την ΑΕΛ με 4-4–1-1. Ο Μελίσσας ξεκίνησε κάτω από τα γκολπόστ, με τον Δεληγιαννίδη στο δεξί άκρο της άμυνας, τον Κοσονού στο αριστερό και τους Παντελάκη και Τσάκλα στα στόπερ. Μούργος, Ατανάσοφ, Στάικος και Γιούσης στην ίδια ευθεία στη μεσαία γραμμή, με τον Πέρες να κινείται λίγα μέτρα μπροστά τους. Στην κορυφή της επίθεσης βρέθηκε ο Τούπτα.

Το ματς:

Μόλις στο 6ο λεπτό της αναμέτρησης ο ΠΑΟΚ έχασε την πρώτη του μεγάλη ευκαιρία, με τον Ζίβκοβιτς να μην μπορεί να νικήσει τον Μελίσσα από κοντά, έπειτα από δημιουργία του Τσάλοφ. Η απάντηση της ΑΕΛ ήταν άμεση, με τον Μούργο να φεύγει ένα λεπτό αργότερα στην πλάτη της άμυνας του Δικεφάλου και να εκτελεί από πλάγια, με τον Παβλένκα να μπλοκάρει χωρίς πρόβλημα το σουτ του.

Οι γηπεδούχοι προσπαθούσαν να παίξουν κάθετα, ωστόσο, αυτό δεν ήταν εύκολο με την ΑΕΛ να κλείνει καλά τους χώρους στον άξονα και να αμύνεται σε χαμηλά μέτρα. Μεϊτέ και Οζντόεφ έκαναν αρκετά λάθη και έτσι το παιχνίδι του ΠΑΟΚ γινόταν κυρίως από τις πτέρυγες, ιδίως από τη δεξιά.

Η ομάδα του Λουτσέσκου προσπαθούσε να απειλήσει με τα ανεβάσματα του Σάστρε και τις σέντρες του, οι οποίες όμως δεν έβρισκαν αποδέκτη. Η δεύτερη καλή στιγμή και μεγαλύτερη του ΠΑΟΚ στο πρώτο ημίχρονο ήρθε στο 23', όταν και πάλι ο Ζίβκοβιτς δεν μπόρεσε να βρει σκορ από το ύψος του πέναλτι. Σουτ του Κωνσταντέλια με το εξωτερικό, δεν μπόρεσε να μπλοκάρει ο Μελίσσας, αλλά ο Σέρβος ολομόναχος πλάσαρε άουτ.

Με το ξεκίνημα του δευτέρου μέρους ο Λουτσέσκου πέρασε στον αγωνιστικό χώρο τον Ντεσπόντοφ για να δώσει πνοή στην ομάδα του και πέτυχε διάνα! Ο Βούλγαρος πριν καν συμπληρωθούν δύο λεπτά αφότου μπήκε, άνοιξε το σκορ. Ο Ζίβκοβιτς έκλεψε την μπάλα από τον Δεληγιαννίδη και έκανε το γύρισμα, με τον Ντεσπόντοφ μέσα από τη μεγάλη περιοχή να εκτελεί με το αριστερό και με τη μία και να νικάει τον Μελίσσα για το 1-0.

Έκτοτε ο Δικέφαλος βρήκε αρκετούς χώρους στο γήπεδο, καθώς η ΑΕΛ ανέβηκε αρκετά μέτρα στο γήπεδο, ωστόσο, λίγο η αστοχία και λίγο ο Μελίσσας που βρέθηκε σε πολύ καλή μέρα του στέρησαν ένα ακόμα γκολ, το οποίο θα κλείδωνε τη νίκη από νωρίς. Στο 66' το συρτό σουτ του Μεϊτέ πέρασε εκατοστά δίπλα από το δεξί δοκάρι του γκολκίπερ των φιλοξενούμενων, ενώ στο 74', ο Γιακουμάκης που είχε περάσει στον αγωνιστικό χώρο πέντε λεπτά νωρίτερα, δεν κατάφερε να βρει δίχτυα. Ο Ζίβκοβιτς εκτέλεσε το φάουλ, με τον Έλληνα φορ να μην μπορεί να νικήσει τον Μελίσσα από κοντά σε πρώτο χρόνο, ενώ σε δεύτερο να μην βρίσκει εστία.

Η ΑΕΛ είχε και εκείνη μια καλή στιγμή με τον Μούργο στο 75', το σουτ του οποίου κατέληξε στην εξωτερική πλευρά των διχτύων. Ο Πετράκης πέρασε στο γήπεδο τον Πασά και έπαιξε στο τέλος με 4-4-2 με δύο φορ, ωστόσο, ο ΠΑΟΚ διαχειρίστηκε καλά το προβάδισμά του και δεν άφησε περιθώρια στους «βυσσινί» να διεκδικήσουν κάτι παραπάνω.

MVP: Ο Ζίβκοβιτς ήταν καθοριστικός με την ασίστ στον Ντεσπόντοφ και μέσα σε όλες τις μεγάλες φάσεις του ΠΑΟΚ, ακόμη και αν δεν κατάφερε να σκοράρει. Εξαιρετικός και ο Κωσνταντέλιας.

Η «σφυρίχτρα»: Ο Φωτιάς δεν είχε κάποια δύσκολη φάση να διαχειριστεί, ενώ βοήθησε το παιχνίδι να αποκτήσει ρυθμό, μην σφυρίζοντας σε κάθε επαφή.

Οι ενδεκάδες:

ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Παβλένκα, Σάστρε, Λόβρεν, Μιχαηλίδης, Τέιλορ, Μεϊτέ, Οζντόεφ (77' Καμαρά), Ζίβκοβιτς (77' Τάισον), Κωνσταντέλιας (85' Ιβανούσετς), Χατσίδης (46' Ντεσπόντοφ), Τσάλοφ (68' Γιακουμάκης).

ΑΕΛ Novibet (Γιώργος Πετράκης): Μελίσσας, Δεληγιαννίδης, Τσάκλα, Παντελάκης, Κοσονού (22' Κοβάτσεβιτς), Ατανάσοφ (80' Σουρλής), Στάικος (73' Πασάς), Γιούσης, Πέρες, Μούργος (80' Χατζηστραβός), Τούπτα.

Διαιτητής: Φωτιάς Βασίλειος (Πέλλας)

Βοηθοί: Μεϊντανάς Ανδρέας (Αχαΐας), Παπαδάκης Μιχαήλ (Ηρακλείου)

Τέταρτος: Κόκκινος Γεώργιος (Χαλκιδικής)

VAR: Ζαμπαλάς Σπυρίδων (Ηπείρου), AVAR: Φίτσας Βασίλειος (Πρεβέζης-Λευκάδος)



Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.