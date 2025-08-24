Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Οι οπαδοί της Σαμσουνσπόρ ετοιμάζουν γιγάντιο πανό - H UEFA χαρακτηρίζει τη ρεβάνς υψηλού κινδύνου

Η UEFA χαρακτήρισε τη ρεβάνς μεταξύ Σαμσουνσπόρ και Παναθηναϊκού ως αγώνα υψηλού κινδύνου, με τους οπαδούς της τουρκικής ομάδας προετοιμάζουν γιγάντιο πανό 50 μέτρων για το ματς

Οπαδοί Σαμσουνσπόρ

Η Σαμσουνσπόρ προετοιμάζεται πυρετωδώς για τη ρεβάνς των playoffs του UEFA Europa League απέναντι στον Παναθηναϊκό, που θα διεξαχθεί στο γήπεδο «19 Μαΐου» στη Σαμψούντα, χωρητικότητας 33.000 θεατών.

Σύμφωνα με τουρκικά μέσα, η UEFA χαρακτήρισε τον αγώνα ως «υψηλού κινδύνου» και βρίσκεται σε στενή επικοινωνία με τη διοίκηση της ομάδας για την ασφάλεια της αναμέτρησης.

Οι οπαδοί της Σαμσουνσπόρ έχουν ήδη ξεκινήσει τις προετοιμασίες για να δημιουργήσουν εντυπωσιακή ατμόσφαιρα στο γήπεδο, έχοντας κατασκευάσει ένα τεράστιο πανό μήκους 50 μέτρων στα χρώματα της ομάδας τους, το οποίο δοκιμάστηκε και εντός του σταδίου.

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Παναθηναϊκός Europa League ποδόσφαιρο
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
8 0 Bookmark