Πρόβα τζενεράλε ενόψει Ευρωμπάσκετ με ήττα για την Εθνική μας. Pαρά την πολύ θετική της παρουσία στο πρώτο ημίχρονο, η «γαλανόλευκη» πλήρωσε το κακό της δεύτερο και ηττήθηκε με 92-77 από τη Γαλλία στο «Telekom Center Athens», λίγες μέρες πριν ταξιδέψει στην Κύπρο για να ριχτεί στη μάχη του Ευρωμπάσκετ.

Κόντρα σε μια ομάδα η οποία παρά τις μπόλικες και σημαντικές απουσίες που έχει, κυρίως στη θέση «5», παραμένει πολύ ποιοτική και διεκδικήτρια μεταλλίου, η Εθνική μας παρουσίασε καλή αγωνιστική εικόνα στο πρώτο ημίχρονο, αλλά πλήρωσε το κακό της δεύτερο, ολοκληρώνοντας με ήττα την προετοιμασία της.

Το ματς:

Με Σλούκα, Ντόρσεϊ, Παπανικολάου, Μήτογλου και Γιάννη Αντετοκούνμπο ξεκίνησε την αναμέτρηση της Εθνικής μας, ενώ ο Φρεντερίκ Φοτού επέλεξε για την αρχική του πεντάδα τους Μαλεντόν, Κορντινιέ, Γιαμπουσέλε, Κουλιμπαλί και Τζαϊτέ, προφυλάσσοντας τον Στραζέλ, ο οποίος ταλαιπωρείται από μια ελαφριά κάκωση.

Η αναμέτρηση ξεκίνησε με κλέψιμο του Παπανικολάου στην πρώτη επίθεση της Γαλλίας και με δίποντο του Μήτογλου ο οποίος πατούσε οριακά τη γραμμή, ενώ ο Γιαμπουσέλε ξεκίνησε «καυτός» διαμορφώνοντας το 3-9 με 3/3 τρίποντα. Ο Σλούκας ευστόχησε και αυτός από μακριά για το 6-9, ενώ λίγο αργότερα ο Γιάννης νίκησε τον Ζαϊτέ κάτω από καλάθι, μειώνοντας στον πόντο (10-11). Ο Σλούκας με καλάθι-φάουλ μετά από μια εντυπωσιακή του προσποίηση έβαλε μπροστά με 13-11 την Εθνική μας, η οποία ξεκίνησε με 4/4 δίποντα και ½ τρίποντα! Ο Ντόρσεϊ με τρίποντό του έκανε το 16-11, ενώ ο Σαρ μείωσε πριν ο Κώστας Αντετοκούνμπο καρφώσει εμφατικά από ασίστ του Παπανικολάου, για το 18-13! Θανάσης και Τολιόπουλος έβαλαν από την γραμμή των βολών μπροστά με +7 (20-13) για πρώτη φορά την Εθνική, πριν Οκόμπο και Φρανσίσκο μείωσουν για το 20-17 της πρώτης περιόδου.

Το δεύτερο δεκάλεπτο ξεκίνησε με Λαρεντζάκη και Τολιόπουλο να ευστοχούν σε συνεχόμενα τρίποντα για το 26-17 (5/7 από μακριά σε εκείνο το σημείο η Εθνική μας), ενώ ο Μαλεντόν σκόραρε και εκείνος από μακριά, για το 26-20. Ο Μαλεντόν με δικό του τρίποντο μείωσε σε 26-20, Κορντινιέ και Ντόρσεϊ σκόραραν με λέι απ, ενώ ο Μαλεντόν με καλάθι-φάουλ διαμόρφωσε το 30-25. Με το σερί τους να φτάνει στο 12-4, οι Γάλλοι πλησίασαν στον πόντο (30-29), ο Κατσίβελης με όμορφο λέι απ έκανε το 33-29, πριν ο Μαλεντόν σκοράρει για τρεις, μειώνοντας ξανά στον πόντο (33-32) για τους Γάλλους. Ο Γιάννης με συνεχόμενες προσπάθειές του, ανάγκαζε την αντίπαλη άμυνα να τον στέλνει, μην έχοντας άλλον τρόπο να τον σταματήσει, στη γραμμή των βολών, βάζοντας την Εθνική ξανά στο +7 (41-34), ενώ ο Κατσίβελης με τρίποντο έκανε το 44-36, πριν ο Σλούκας με δύο βολές του μας δώσει για πρώτη φορά διψήφιο προβάδισμα (46-36)! Ο Ρισασέ με συνεχόμενους πόντους του μείωσε σε 46-40, ενώ το πρώτο ημίχρονο ολοκληρώθηκε με τους Ντόρσεϊ και Κουλιμπαλί να ευστοχούν σε τρίποντα, για το 49-43.

Με την επιστροφή των δύο ομάδων από τα αποδυτήρια, ο Γιαμπουσέλε σέρβιρε έτοιμο καλάθι στον Κουλιμπαλί και στη συνέχεια έβαλε τρίποντο για το 49-48, ο Ζαϊτέ έβαλε μπροστά μετά από πολλή ώρα τη Γαλλία, ενώ ο Τολιόπουλος με τρίποντο έκανε το 52-50. Γιαμπουσέλε και Μαλεντόν με βολές έδωσαν ξανά το προβάδισμα στη Γαλλία (52-54). Ο Ντόρσεϊ έγινε διψήφιος με ένα δύσκολο καλάθι του, ισοφαρίζοντας σε 54-54, όπως έκανε και ο Γιάννης (56-56) με τρομερό windmill κάρφωμά του, σε αιφνιδιασμό που βγήκε μετά από κλέψιμο του Μήτογλου! Οι δύο ομάδες συνέχισαν να πηγαίνουν χέρι-χέρι στο σκορ, μέχρι η Γαλλία να φτιάξει σερί 10-1 που ολοκληρώθηκε με τρίποντο του Λουβαβού-Καμπαρό, για να ξεφύγει στο +9 (57-66). Ο Σαρ κάρφωσε για το 58-68, ενώ ο Ρισασέ με τρίποντο έβαλε τους Γάλλους για πρώτη φορά στο +13 (58-71). Η λύση επιθετικά για την Εθνική μας ήρθε τελικά με ένα τρίποντο του Παπανικολάου, με την τρίτη περίοδο να ολοκληρώνεται με τη Γαλλία να έχει επικρατήσει με επί μέρους σκορ 28-12 και να προηγείται με 61-71.

Στο ξεκίνημα της τέταρτης περιόδου, ο Σαρ με συνεχόμενα καλάθια του διαμόρφωσε το 61-75, ο Σλούκας μείωσε με δύο βολές, ενώ ο Ρισασέ κάρφωσε μετά από δύο συνεχόμενα επιθετικά ριμπάουντ των Γάλλων, για το 63-77. Ο Τολιόπουλος με τρίποντό του έδωσε «ανάσα» επιθετικά, μειώνοντας σε 66-77, όμως ο Κορντινιέ απάντησε με buzzer-beater δικό του τρίποντο, επαναφέροντας τη Γαλλία στο +14 (66-80).

Το παιχνίδι συνεχίστηκε στον ίδιο ρυθμό, με την Εθνική να χάνει τελικά με 92-77.

Τα δεκάλεπτα: 20-17, 49-43, 61-71, 77-92

