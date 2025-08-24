Superleague: «Καθάρισε» σε ένα 5λεπτο η ΑΕΚ, 2-0 τον Πανσερραϊκό

Μετά τις απανωτές ευρωπαϊκές προκρίσεις, ιδανική ήταν και η πρεμιέρα στους εγχώριους θεσμούς για τον Μάρκο Νίκολιτς στον «κιτρινόμαυρο» πάγκο.

Η ΑΕΚ φιλοξένησε τον Πανσερραϊκό για το ξεκίνημα της Stoiximan Super League, με την Ένωση να επικρατεί εύκολα με 2-0, πανηγυρίζοντας το πρώτο τρίποντο της σεζόν. Φοβερός ο Ζίνι με συμμετοχή και στα δύο τέρματα της ομάδας του, κερδίζοντας το πέναλτι που μετέτρεψε σε γκολ ο Μάνταλος στο 23’ ενώ στο 27’ έβαλε και το δικό του όνομα στον πίνακα των σκόρερ. Ένα γκολ που έψαχνε εδώ και καιρό με τη φανέλα της ΑΕΚ.

Απίθανος για άλλη μία φορά ο αρχηγός της ΑΕΚ, Πέτρος Μάνταλος, καθώς από τα πόδια του περνούσε ολόκληρο το παιχνίδι της ομάδας, αυτό όμως πλέον δεν αποτελεί είδηση, καθώς στην εποχή Νίκολιτς αποτελεί ένα από τα κρισιμότερα γρανάζια του «Δικεφάλου».

Πλέον τα βλέμματα όλων στρέφοντας το κρίσιμο παιχνίδι με την Άντερλεχτ που θα κρίνει το ευρωπαϊκό μέλλον της ομάδας, ενώ υπάρχει μεγάλο άγχος για την κατάσταση του Ζίνι που βγήκε αναγκαστική αλλαγή στο 36ο λεπτό.

Στο μυαλό των κόουτς:

Ο Μάρκο Νίκολιτς επέλεξε να αγωνιστεί με σύστημα 4-4-2 και τον Στρακόσα κάτω από τα δοκάρια. Αριστερά έπαιξε ο Πενράις, δεξιά ο Ρότα, ενώ είδαμε κεντρικό αμυντικό δίδυμο από τα παλιά, με Βίντα και Μουκουντί. Στο κέντρο μπήκαν οι Μάνταλος και Πινέδα, με τον Ελιάσον να αγωνίζεται στα αριστερά, τον Κοϊτά δεξιά και στην επίθεση παρέα οι Πιερό και Ζίνι.

Από την άλλη πλευρά ο Κριστιάνο Μπάτσι, οποίος βέβαια δεν καθόταν στον πάγκο του λόγω της κόκκινης που δέχθηκε στην αναμέτρηση Κυπέλλου απέναντι στη Καβάλα, επέλεξε να παραταχθεί στον αγωνιστικό χώρο της «OPAP Arena» με σύστημα 4-3-3 και τον Τιναλίνι στο τέρμα. Αριστερά έπαιξε ο Τσαούσης, δεξιά ο Λύρατζης και στο κέντρο της άμυνας οι Γκελασβίλι και Ντε Μάρκο. Στα χαφ τοποθετήθηκαν οι Λιάσος, Ομεονγκά και Γκιγιομιέ. Ενώ τριάδα στην επίθεση ήταν οι Ουαγκέ, Γκριν και Ίβαν.

Το ματς:

Η πρώτη μεγάλη ευκαιρία της αναμέτρησης ανήκει στον Πανσερραϊκό, με τους Σερραίους να επιχειρούν να παγώσουν την «OPAP Arena» μόλις στο 5ο λεπτό της αναμέτρησης. Η άμυνα της ΑΕΚ δεν αντέδρασε σωστά και ο Γκριν έφυγε στον κενό χώρο, βγαίνοντας απέναντι στον Στρακόσα. Ο Αλβανός κίπερ όμως ήταν σε ετοιμότητα και κράτησε όρθια την Ένωση.

Εκεί οι «κιτρινόμαυροι» πήραν τα πάνω τους και ξεκίνησαν σιγά σιγά να ελέγχουν πλήρως την αναμέτρηση. Η απάντηση στις ευκαιρίες ήρθε στο 10ο λεπτό, με τον Ελίασον να κάνει μία πολύ γλυκιά σέντρα από τα δεξιά, στέλνοντας την μπάλα συστημένη στον Μάνταλο. Εκεί ο αρχηγός της Ένωσης από τη μικρή περιοχή και χωρίς καν να χρειαστεί να πηδήξει δεν κατάφερε να βρει εστία με το κεφάλι.

Μόλις δύο λεπτά μετά και συγκεκριμένα στο 12’ η ΑΕΚ απείλησε ξανά. Ο Πενράις μετά από όμορφη ατομική ενέργεια πάσαρε στον Ζίνι και αυτός από τη μικρή περιοχή με πλάτη στο τέρμα επιχείρησε να εκτελέσει με τακουνάκι για να μην χάσει χρόνο, με τον αντίπαλο τερματοφύλακα να διώχνει με δυσκολία.

Μπορεί ο Ζίνι να μην σκόραρε σε εκείνη τη φάση όμως στο 22ο λεπτό κέρδισε το πέναλτι για την ομάδα του. Ο Ρότα έφυγε γρήγορα από δεξιά και πάσαρε την κατάλληλη στιγμή στον ερχόμενο με φόρα Ζίνι. Ο Ανγκολέζος πριν εκτελέσει, δέχθηκε αντικανονικό μαρκάρισμα από τον Ντε Μάρκος με τον διαιτητή να δείχνε την άσπρη βούλα και τον Σλοβάκο στόπερ να μην διαμαρτύρεται.

Ο Πέτρος Μάνταλος ανέλαβε την εκτέλεση, ψάρωσε τον τερματοφύλακα, τον έστειλε στην δεξιά του γωνία, αυτός σούταρε στην αριστερή και έκανε το 1-0.

Η ΑΕΚ δεν έχασε χρόνο και χτύπησε αμέσως για να κάνει άμεσα το 2-0. Στο 27ο λεπτό ο Πενράις έκανε ακόμη μία πολύ καλή ενέργεια με την μπάλα και έβγαλε υπέροχη σέντρα προς τους Πιερό και Ζίνι. Εκεί οι δύο επιθετικοί της Ένωσης μπερδεύτηκαν κάπως μεταξύ τους, ο Ανγκολέζος όμως δεν άφησε την ευκαιρία να πάει χαμένη, εκτέλεσε ιδανικά και διπλασίασες τα τέρματα της ομάδας του.

Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε ακόμη πιο δυναμικά, απ’ ότι ολοκληρώθηκε το πρώτο. Μετά από ένα κόρνερ του Μάνταλου ο Βίντα με προβολή επιχείρησε να νικήσει τον Τιναλίνι, αυτός απέκρουσε, με τον Κροάτη να παίρνει το ριμπάουντ και να εκτελεί ξανά με σουτ, με τον αντίπαλο κίπερ να του βάζει για ακόμη μία φορά ένα βροντερό «στοπ».

Η ΑΕΚ συνέχισε με το πόδι στο γκάζι και στο 49’ ο Ελίασον έκανε τη σέντρα με τον Μουκουντί να παίρνει την κεφαλιά στην κίνηση, στέλνοντας όμως για λίγο την μπάλα πάνω από το οριζόντιο δοκάρι. Στη συνέχεια ο διαιτητής μετά την υπόδειξη του VAR τόνισε πως υπάρχει πέναλτι πάνω στον Καμερουνέζο αμυντικό, όμως προηγείται το οφσάιντ, καθώς ο Ελίασον ήταν εκτεθειμένος.

Ο Πανσερραϊκός λίγο έλλειψε στο 63’ να μπει και πάλι στο ματς. Οι Σερραίοι έφυγαν στην αντεπίθεση και μετά από ένα μπέρδεμα του Πινέδα με την μπάλα μετά το γύρισμα του Γκριν, αυτή στρώθηκε στον Ίβαν, αλλά αυτός δεν κατάφερε να στοχεύσει σωστά, με την μπάλα να βγαίνει άουτ.

Η τελευταία αξιόλογη ευκαιρία του παιχνιδιού ανήκει στην ΑΕΚ. Στο 78ο λεπτό ο Μάνταλος πάσαρε στον Πινέδα και ο Μεξικάνος προσπάθησε από πλάγια θέση να νικήσει τον αντίπαλο τερματοφύλακα, όμως η μπάλα δεν του έκανε το χατίρι και πέρασε ελάχιστα άουτ.

MVP: Ο κορυφαίους του γηπέδου θα μπορούσε να είναι ο Ζίνι εάν δεν αποχωρούσε από τον αγωνιστικό χώρο τόσο νωρίς. Επομένως το βραβείο αυτό οφείλει να πάει στον Πέτρο Μάνταλο που για άλλη μία φορά ήταν ο απόλυτος μετρονόμος της μεσαίας γραμμής για την ΑΕΚ.

Η σφυρίχτρα: Εξαιρετικός ο διαιτητής χωρίς προβλήματα, ενώ όπου χρειάστηκε να παρέμβει το έκανε με μεγάλη επιτυχία.

Οι 11άδες της αναμέτρησης:

ΑΕΚ: Στρακόσα, Ρότα (84' Οντουμπάτζο), Βίντα, Μουκουντί, Πενράις, Μάνταλος, Πινέδα, Κοϊτά (71' Κουτέσα), Ελίασον (84' Λιούμπιτσιτς), Ζίνι (36' Μαρίν), Πιερό

Πανσερραϊκός: Τιναλίνι, Λύρατζης, Γκελασβίλι, Ντε Μάρκο, Τσαούσης, Ομεονγκά, Λιάσος (65' Μπανζάκι), Γκιογίομιε, Ουαγκέ (46' Φαλέ), Γκριν, Ίβαν (84' Δοϊρανλής)

Διαιτητής: Φώτης Πολυχρόνης (Πιερίας)

Α’ Βοηθός: Ιωάννης Μηνούδης (Πιερίας)

Β’ Βοηθός: Χρήστος Ψύλλος (Πιερίας)

4ος: Σταύρος Τσιμεντερίδης (Κοζάνης)

VAR: Κωνσταντίνος Πουλικίδης (Δράμας)

AVAR: Θανάσης Τζήλος (Λάρισας)

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.