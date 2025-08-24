Πόλο: Χάλκινη η Εθνική Κ-18 στο Ευρωπαϊκό - Νίκησε 12-11 την Ιταλία

Η Εθνική μας ομάδα πόλο Κ-18 κατάφερε να καταταγεί 3η στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα και να πάρει το χάλκινο μετάλλιο έπειτα από τεράστια μάχη με την Ιταλία.

Η «γαλανόλευκη» επιβλήθηκε 12-11 με τον Αγγελόπουλο να σκοράρει 6 φορές στο ματς και ν’ αναδεικνύεται 2ος σκόρερ της διοργάνωσης με 30 γκολ, ενώ, κορυφαίος όλου του τουρνουά ήταν ο Χατζής, φτάνοντας στα 31.

Αξίζει να σημειωθεί πως και τα κορίτσια στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στην Βραζιλία πριν λίγες μέρες κατάφεραν να εξασφαλίσουν το χάλκινο μετάλλιο, όπως το έκαναν και τα αγόρια της κατηγορίας κ-18 στο Ευρωπαϊκό.

