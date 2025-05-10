Δεν χαρίστηκε στον Πανσερραϊκό η Λαμία. Παρότι εντελώς αδιάφορη βαθμολογικά, η ομάδα της Φθιώτιδας επικράτησε 2-1 των «λιονταριών» εντός έδρας με ανατροπή για την 7η αγωνιστική των playouts.

Συνεπώς οι φιλοξενούμενοι δεν μπόρεσαν να καθαρίσουν οριστικά με την υπόθεση παραμονή. Αφού διατηρήθηκαν στο +7 από τη ζώνη του υποβιβασμού και την Athens Kallithea.

Η ομάδα των Σερρών άνοιξε το σκορ στο 26’ με δυνατό σουτ του Στάικου, αλλά οι γηπεδούχοι έφεραν τούμπα το ματς στο β’ μέρος. Ο Γκοτζαμανίδης ισοφάρισε με ωραία κεφαλιά στο 62’, ενώ ο Δοϊρανλής με τρομερό σουτ υπέγραψε την ανατροπή στο 79’.

Στο μυαλό του κόουτς

Με 4-2-3-1 παρέταξε τη Λαμία ο Θανάσης Στάικος. Στο τέρμα ήταν ο Κόστιτς, στο κέντρο της άμυνας Γκοτζαμανίδης και Χαντάκιας, ενώ Σόρια και Βιτλής στα μπακ. Σουρλής και Τσιμπολά στα χαφ, με τους Ντεντάκη, Τσιάκα και Αθανασακόπουλο να αποτελούν την τριάδα πίσω από τον Βλαχομήτρο.

Με 4-3-3 παρατάχθηκε ο Πανσερραϊκός. Στο τέρμα ο Γκουγκεσασβίλι, στα στόπερ Ντάβιντσον, Φέλτες, ενώ Φαρές και Κουτσογούλας στα μπακ. Ομεονγκά, Στάικος και Ζελέν η τριάδα στα χαφ. Γκαλβάν και Σαλαζάρ στα «φτερά» του Μπετανκόρ.

Το ματς

Ο Πανσερραϊκός ήταν εκείνος που έπρεπε να δείξει ότι πήγε αποφασισμένος στο ματς για το «διπλό», αλλά η υποβιβασμένη Λαμία μπήκε ελαφρώς καλύτερα στο παιχνίδι. Ζεστάθηκε με υποψία φάσης στο 5’, με τον Τσιάκα να κάνει γύρισμα από τα αριστερά μετά από συνεργασία με τον Βιτλή, αλλά έδιωξε η άμυνα των φιλοξενούμενων. Στο επόμενο λεπτό θα μπορούσε να πάρει κάτι με το σουτ του Τσιμπολά λίγο πίσω από το πέναλτι, που έστειλε την μπάλα εκτός.

Η πρώτη απειλή του Πανσερραϊκού καταγράφεται στο 14’, με τον Σαλαζάρ να βγάζει στην κόντρα από τα αριστερά τα «λιοντάρια», γυρίζοντας για τον Μπετανκόρ, που κόπηκε προτού εκτελέσει. Στο 22’ ο Αθανασακόπουλος επιδίωξε να κάνει τη ζημιά στον Γκουγκεσασβίλι, βλέποντας ότι ήταν μακριά από την εστία του, αλλά αστόχησε.

Οι φιλοξενούμενοι ευτύχησαν να ανοίξουν το σκορ στο 26’ και ενώ δεν ήταν ιδιαιτέρως απειλητικοί μέχρι τότε. Ο Στάικος βρήκε χώρο, έπειτα από ωραία κυκλοφορία της μπάλας της ομάδας του, αφού καθυστέρησε κάποιος αντίπαλος να πάει πάνω του.

Η Λαμία είχε μεγάλη ευκαιρία τρία λεπτά μετά για να κάνει το 1-1. Ο Ντεντάκης σέντραρε απ’ τα δεξιά, αλλά το σουτ του Αθανασακόπουλου από το ύψος του πέναλτι, κατέληξε λίγο δίπλα από το δεξί δοκάρι του Γκουγκεσασβίλι. Η επόμενη φάση έγινε στο 42’, με τον Τσιάκα να ελίσσεται ωραία, αλλά το σουτ του –με αρκετά σώματα μπροστά του- ήταν άστοχο. Αυτή ήταν και η τελευταία καλή στιγμή στο πρώτο 45λεπτο, το οποίο είχε κακό ρυθμό και σουτ 5(0)-3(1), με την κατοχή στο 48%-52%.

Ο Πανσερραϊκός μπήκε στο δεύτερο μέρος πιο δυνατά από τον αντίπαλό του και από την εικόνα που είχε στο αντίστοιχο διάστημα στο πρώτο ημίχρονο. Είχε, ωστόσο, μόνο ημιτελείς προσπάθειες και όχι κάποια ξεκάθαρη φάση. Η Λαμία απείλησε με προσπάθεια του νεοεισελθόντα Δοϊρανλή έπειτα από κόρνερ στο 57’. Πέντε λεπτά μετά οι γηπεδούχοι πέτυχαν το γκολ της ισοφάρισης, με τον Σόρια να εκτελεί φάουλ από τα δεξιά και τον Γκοτζαμανίδη με ωραία κίνηση και κεφαλιά να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα.

Το… καμπανάκι δεν ξύπνησε τον Πανσερραϊκό που συνέχισε να είναι υποτονικός και στο 76’ η Λαμία είχε μεγάλη ευκαιρία για το 2-1. Ο Ιμπάνιεθ σούταρε δυνατά μέσα από την περιοχή και αριστερά, με την μπάλα να βρίσκει στο δοκάρι, ενώ ο Σόρια προσπάθησε να σκοράρει σε δεύτερο χρόνο, με την αντίπαλη άμυνα να διώχνει από κοντά.

Στο 79’ όμως έγινε το 2-1! Ο Δοϊρανλής με εκτός περιοχής «κεραυνό» με το αριστερό νίκησε τον Γκουγκεσασβίλι. Στο διάστημα που είχε μπροστά του ο Πανσερραϊκός βρήκε μία σκαστή-αδύναμη κεφαλιά του Φέλτε στο 86’ που μπλόκαρε ο Κόστιτς, στριφογύρισε στην αντίπαλη περιοχή, αλλά δεν μπόρεσε να βρει άλλη μεγάλη φάση. Η Λαμία ροκάνισε τον χρόνο και πέτυχε τον στόχο της, σε ματς που οι τελικές ήταν 13(2)-6(2).

Το φιλμ του αγώνα

MVP: Έλαμψε ο Δοϊρανλής. Με τρομερό γκολ χάρισε τη νίκη στη Λαμία. Μπήκε στο 55’ έδωσε πνοή στην ομάδα του, χάνοντας ευκαιρία δύο λεπτά μετά. Πολύ λογικά έπεσαν τα φώτα πάνω του.

Σφυρίχτρα: Καλή σε γενικές γραμμές η διαιτησία, δεν φαίνεται να έγινε κάποιο σοβαρό λάθος. Λίγο μετά το 2-1 υπήρξαν παράπονα των γηπεδούχων για πέναλτι πάνω στον Βλαχομήτρο. Το VAR δεν είπε κάτι στον Κατοίκο.

Λαμία (Θανάσης Στάικος): Κόστιτς - Σόρια, Γκοτζαμανίδης, Χάντακιας, Βιτλής (83’ Ρινγκ) – Σουρλής (90’ Σακόρ), Τσιμπολά (55 Δοϊρανλής)- Ντεντάκης, Τσιακάς (55’ Ιμπάνιεθ), Αθανασακόπουλος - Βλαχομήτρος

Στον πάγκο έμειναν: Καψαλιάρης, Γυφτομήτρος, Μπιλάλ, Τερεζίου, Λέικ

Πανσερραϊκός (Χουάν Φεράντο): Γκουγκεσασβίλι - Φαρές, Ντάβιντσον, Φέλτες, Κουτσογούλας - Ομεονγκά (85’ Αλ Ρασντί), Στάικος (78’ Σοφιανός), Ζελέν - Γκαλβάν (6’ Ντέλετιτς), Σαλαζάρ, Μπετανκόρ

Στον πάγκο έμειναν: Κατσικάς, Καρασαλίδης, Μασκανάκης, Παπαδημητρίου, Καραμανώλης, Μαρίνος

Διαιτητής: Κατοίκος

Βοηθοί: Καραλής, Κομισοπούλου

4ος: Μπαλαχούτης

VAR: Πουλικίδης, Τσιάρας

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.