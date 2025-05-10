Παρέσυρε την Athens Kallithea και την έστειλε στο χείλος του γκρεμού ο Λεβαδειακός. Οι Βοιωτοί «καθάρισαν» την ομάδα του Στέλιου Μαλεζά με σκορ 4-1 για την 7η αγωνιστική των playouts και της έκαναν τα τρία εναπομείναντα ματς... βουνό, αναφορικά με την υπόθεση «παραμονή»!

Στο μυαλό των κόουτς:

Λίγες αλλαγές για τον Λεβαδειακό από τον Νίκο Παπαδόπουλο που επέλεξε τον Μακάνιο στην εστία και τους Κάσσο, Χάνα, Λιάγκα, Μορέιρα στην άμυνα. Ο Τσόκαϊ με τον Κωστή τα δυο χαφ και οι Βέρμπιτς, Μπάλτσι, πίσω από τον Ζίνι.

Για την Athens Kallithea ο Στέλιος Μαλεζάς έβαλε τον Γκέλιο στα γκολποστ, ενώ στην άμυνα η τριάδα αποτελούταν από τους Τσιβελεκίδη, Πασαλίδη και Μιρέν. Ο Σοΐρι δεξιά την πτέρυγα, ο Μαγκάρι την αριστερή και τα δυο χαφ ο Μεγιάδο με τον Μερκάτι. Στην επίθεση, ο Ντεμέτριους αγωνίστηκε πίσω από τους Λεμπόν και Αλφαρέλα.

Το ματς:

Χρειάστηκαν λίγα λεπτά για να δούμε την πρώτη προσπάθεια στο ματς με την Athens Kallithea να επιχειρεί να απειλήσει την εστία του Μακάνιο, αλλά στο γύρισμα του ΜακΓκάρι ήταν πιο δυνατό με τον Λεμπόν να μην προλαβαίνει, ενώ δευτερόλεπτα αργότερα το κόρνερ για την ομάδα του Στέλιου Μαλεζά, πέρασε ανεκμετάλλευτο.

Από την πλευρά του ο Λεβαδειακός, ως μια ομάδα ποιοτικότερη, πήγαινε πιο ήρεμος και «διαβασμένος» στις μεταβιβάσεις και λίγο πριν συμπληρωθεί το δεκάλεπτο κατάφερε να βρει τον δρόμο προς τα δίχτυα. Φοβερός συνδυασμός του Βήχου με τον Βέρμπιτς από τα αριστερά, με τον δεύτερο να κάνει το γύρισμα στον Μπάλτσι μέσα στην περιοχή, αυτός σούταρε σε σώμα, η μπάλα του ήρθε και πάλι, αλλά αυτή τη φορά έξυπνα την έδωσε δίπλα στον Ζίνι που προ κενής εστίας έκανε το 1-0. Το γκολ ωστόσο άργησε να κατοχυρωθεί υπέρ των γηπεδούχων, αφού χρειάστηκε ο έλεγχος του VAR, με τον Παπαπέτρου να δείχνει εν τέλει σέντρα.

Οι φιλοξενούμενοι δεν είχαν άλλη επιλογή από το να πιέσουν για την ισοφάριση και να βρουν διαδρόμους προκειμένου να απειλήσουν την εστία του Μακάνιο, κάτι που έκαναν κυρίως από τα αριστερά.

Το παιχνίδι τους έγινε προβλέψιμο με αποτέλεσμα ο Λεβαδειακός να κλέψει αρκετές μπάλες και στο 22' να φτάσει κοντά στο 2-0. Ο Κωστή από τον άξονα έσπασε δεξιά στον Μπάλτσι, αυτός ξανά πίσω στον Κύπριο που με το «μυτάκι» προσπάθησε να βρει με τη μια τον Ζίνι, αλλά η μπάλα έφυγε ελάχιστα άουτ.

Η ομάδα του Στέλιου Μαλεζά παρά το γεγονός ότι ήταν πίσω στο σκορ, παρέμενε προσηλωμένη στην τακτική της και στο 33' έφτασε κοντά στο 1-1. Από εκτέλεση κόρνερ η μπάλα ήρθε στο δεύτερο δοκάρι στην περιοχή με τον ΜακΓκάρι να κάνει σκαστή κεφαλιά και τον Μακάνιο να διώχνει την μπάλα στο δοκάρι και κόρνερ.

Δευτερόλεπτα αργότερα ο Ζίνι ήταν αυτός που δημιούργησε καλές συνθήκες για να απειλήσει ο Λεβαδειακός, αλλά το σουτ του κατέληξε στην αγκαλιά του Γκέλιου.

Οι ποδοσφαιριστές της Athens Kallithea συνέχισαν να πιέζουν και έχασαν ακόμη μια καλή στιγμή. Από νέο κόρνερ, η μπάλα έφτασε στο δεύτερο δοκάρι, αλλά ο Τσιβελεκίδης δεν περίμενε ότι η μπάλα θα φτάσει σε αυτόν, με αποτέλεσμα η κεφαλιά του να φύγει άουτ.

Η τελευταία φάση του πρώτου μέρους ήταν και η μεγαλύτερη για τους φιλοξενούμενους. Φοβερή αντεπίθεση με τον Λεμπόν να απασχολεί τον Λιάγκα και να πασάρει την μπάλα στον άξονα, ο Μεγιάδο ήρθε με φόρα και σούταρε, αλλά η μπάλα τράνταξε το οριζόντιο και έφυγε άουτ.

Ο ρυθμός στο δεύτερο μέρος δεν ήταν ο ίδιος συγκριτικά με το πρώτο, με τις δυο ομάδες να είναι πιο προσεκτικές και την Athens Kallithea να απειλεί πρώτη στο 51'. Εξαιρετική ενέργεια του Αλφαρέλα που άδειασε τον Μορέιρα μπήκε στην περιοχή από τα δεξιά και πλάσαρε, αλλά η μπάλα κύλησε άουτ.

Η «απάντηση» των γηπεδούχων ήρθε δυο λεπτά αργότερα, όταν ο ο Βέρμπιτς επιχείρησε με εξαιρετικό πλασέ να σκοράρει εκτός περιοχής, αλλά ο Γκέλιος μπλόκαρε σταθερά.

Στο 57' ο Στέλιος Μαλεζάς προχώρησε σε διπλή αλλαγή με Μεταξά και Βαλμπουενά να περνούν στην αναμέτρηση, ωστόσο πέντε λεπτά αργότερα τα πράγματα και οι ισορροπίες άλλαξαν. Και αυτό γιατί μέσα σε ένα διάστημα τριών λεπτών ο πολύπειρος Γάλλος μέσος δέχθηκε δυο κίτρινες κάρτες και αποβλήθηκε αφήνοντας την ομάδα του με δέκα παίκτες.

Όπως ήταν φυσιολογικό ο Λεβαδειακός πήρε μέτρα με σκοπό να τελειώσει το ματς. Κάτι το οποίο έγινε στο 68' όταν ο Ζίνι βρέθηκε εντός περιοχής, πεσμένος στο έδαφος. Ο Παπαπέτρου, δέχθηκε κάλεσμα από το VAR και μετά από on field review διαπιστώθηκε ότι ο Μιρέν, πάτησε, έστω και άθελά του τον επιθετικό των γηπεδούχων, με τον διαιτητή να δείχνει το σημείο του πέναλτι. Την εκτέλεση ανέλαβε ο Βέρμπιτς ο οποίος δεν λάθεψε γράφοντας το 2-0!

Ο Μαλεζάς εσπευσμένα προχώρησε σε τριπλή αλλαγή, φρεσκάροντας την επίθεση της ομάδας του προκειμένου να βρει ένα γκολ το οποίο θα την έβαζε ξανά στη διεκδίκηση ενός αποτελέσματος. Αυτό ήρθε στο 78' όταν από κλέψιμο του Ντεμέτριους η μπάλα ήρθε στον Σοΐρι, που με διαγώνια κίνηση και όμορφο συρτό σουτ, μείωσε σε 2-1 και επανέφερε το ενδιαφέρον.

Οι προπονητές συνέχισαν τις παρεμβάσεις από τον πάγκο, θέλοντας να φρεσκάρουν τις ομάδες τους με τα λεπτά να κυλούν χωρίς κάτι το ιδιαίτερο, έως ότου ήρθε το 90ο λεπτό.

Τότε ο Όζμπολτ πήρε την μπάλα εκτός περιοχής, με δυο προσποιήσεις «άδειασε» Τσιβελεκίδη και Μιρέν και με ένα υπέροχο συρτό σουτ στη δεξιά γωνία, άφησε «άγαλμα» τον Γκέλιο και διαμόρφωσε το 3-1. Το κερασάκι στην τούρτα έβαλε ακόμη μια αλλαγή, ο Συμελίδης που έπειτα από συνδυασμό με τον Όζμπολτ νίκησε τον Γκέλιο και έγραψε το τελικό 4-1!

Oι ενδεκάδες των δυο ομάδων

Λεβαδειακός (Νίκος Παπαδόπουλος): Mακάνιο - Κάσσος, Αμπού Χάνα, Λιάγκας, Βήχος- Μορέιρα, Τσόκαϊ, Κωστή - Μπάλτσι, Ζίνι Βέρμπιτς

Athens Kallithea FC (Στέλιος Μαλεζάς): Γκέλιος - Σοΐρι, Τσιβελεκίδης, Πασαλίδης, Μιρέν, ΜακΓκάρι - Μεγιάδο, Μερκάτι, Λεμπόν - Ντεμέτριους, Αλφαρέλα

Διαιτητής: Παπαπέτρου

Βοηθοί: Πετρόπουλος, Σαμοϊλης

4ος: Μπεκιάρης

VAR: Κουμπαράκης, Περράκης

